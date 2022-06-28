Проектировщики и строители инфраструктуры на грани кризиса

Вот что пишут коллеги:

«Сейчас, в связи с запретом на поставки оборудования БС, стройка у всех операторов практически встала. Подскажите, с учётом санкций и санкционного бизнеса в нашей отрасли, есть ли для нас сейчас какие-то меры поддержки государства?»

Речь идет о подрядчиках: строителях и интеграторах. Например, у первого нам написавшего гендиректора, компания занимается проектированием транспортных сетей и строительством базовых станций. В течение месяца мы получили еще несколько похожих запросов.

Мы официально обратились в Минцифры. Сначала на наше письмо не ответили, потом сказали, что вопрос передан коллегам, но в результате за несколько недель ответа мы так и не получили. Похоже, что это не самая удобная для министерства тема.

Вопрос касается компаний с ОКВЭД – 42.22 «Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями». По данным ФНС, сейчас в России зарегистрировано 2174 компании, для кого это основной вид деятельности. Есть крупные организации, которые обсуживают всю «четверку», есть и маленькие региональные. Суть в том, что это довольно ощутимый и жизненно важный кусок телекома.

Для людей, не погруженных в индустрию, это может оказаться открытием, но сотовые операторы сами ничего не строят. В основном у «четверки» есть в штате подразделения для проектировки: большие в центральных аппаратах и региональные, которые отвечают «на местах». Но потом, когда стройка утверждена, все передается местным компаниям, которые «делают» инфраструктуру руками. Дело в том, что содержать для этого отдельный штат – накладно. Поэтому операторы пользуются услугами «строителей». Провайдеры поменьше, а также компании, которым нужно сделать свою сеть на предприятии, обращаются к этим компаниям в т.ч. и за проектировкой.

Мы пошептались с нашими источниками в технических подразделениях «четверки», и они нам сказали, что в марте и апреле стройки почти не было, многое встало на заморозку. Особенно это касается сетей радиодоступа, с фиксированным бизнесом вопрос попроще. После закупок крупных партий, когда хоть что-то поступило на склады, частично процессы снова ожили. Но это несравнимо с теми объемами, которые были до 24 февраля.

В результате, огромное количество квалифицированных сотрудников могут остаться без работы, т.к. нет заказов. И поверьте нам, сотрудники этих компаний не настолько социально обеспеченные, как айтишники.

Хотелось бы, чтобы министерство обратило внимание на существующую проблему, а не отмалчивалось, пересылая письма друг-другу.