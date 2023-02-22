Больше половины b2c-компаний подключили приём платежей по QR-кодам

А четверть b2c-компаний покупателей минимум раз в месяц оплачивают покупки по СБП.

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Это выводы масштабного исследования «Тинькофф Бизнеса» и Tinkoff Data на основе данных о транзакциях 30 млн клиентов-физлиц и опроса 6 тыс. предпринимателей, собственников и гендиректоров компаний.

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QR-платежи медленно, но верно входят в повседневную жизнь людей и бизнеса. Сервис искусственного интеллекта для аналитики ETNA от Тинькофф прогнозирует, что к июню количество покупок по QR увеличится на 50%, а объем трат — на 37%.

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Согласно опросу, из 89% предпринимателей, которые знают о QR-платежах, подключили их только 55%. Большинство воспринимает этот способ приёма оплат как резервный или альтернативный. Например, в декабре только 12% подключивших торговый эквайринг предпринимателей регулярно принимали платежи по QR в офлайне.

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Тинькофф Бизнес взялся за популяризацию тренда среди офлайн-предпринимателей, полностью обнулив комиссии до конца марта. При этом стандартные комиссии СБП составляют 0,4% или 0,7% в зависимости от вида деятельности компании.

Покупатели активно знакомятся с технологией. За год количество людей, которые сделали хотя бы одну покупку через QR-код СБП, выросло в восемь раз.

Объем платежей по QR в декабре 2022 года — 5% от объёма трат в онлайне и в офлайне.

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Сергей_Рязанов
Сергей_Рязанов
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