Вчера стало известно, что Canva ограничивает доступ пользователям из России. Сегодня фотосток Pixabay ограничил доступ для россиян.

Собрали для вас подборку фотостоков для работ с фотографиями на любой вкус:

Pexels (https://www.pexels.com/ru-ru/) — наиболее похожий на Pixabay сервис, в котором помимо стоковых фото есть и видеоматериалы. Немного смущает отсутствие категорий, но продвинутый поиск с лихвой компенсирует это;

Unsplash (https://unsplash.com/) — подойдёт как тем, кто профессионально работает с дизайном и соцсетями, так и тем, кто просто хочет освежить обои на рабочем столе. Поиск уже не так хорош, но зато есть огромное количество категорий;

Designspiration (http://designspiration.net/) — мастхэв для дизайнера. Сходу на главной странице бросаются в глаза стильные и яркие (а иногда и наоборот, серые) заготовки.