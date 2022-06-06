Фотосток Pixabay ограничил доступ для россиян

Чёрная неделя для дизайнеров и SMM-щиков.

Версия для печати
Фотосток Pixabay ограничил доступ для россиян

Вчера стало известно, что Canva ограничивает доступ пользователям из России. Сегодня фотосток Pixabay ограничил доступ для россиян.

Собрали для вас подборку фотостоков для работ с фотографиями на любой вкус: 

Pexels (https://www.pexels.com/ru-ru/) — наиболее похожий на Pixabay сервис, в котором помимо стоковых фото есть и видеоматериалы. Немного смущает отсутствие категорий, но продвинутый поиск с лихвой компенсирует это;

Unsplash (https://unsplash.com/) — подойдёт как тем, кто профессионально работает с дизайном и соцсетями, так и тем, кто просто хочет освежить обои на рабочем столе. Поиск уже не так хорош, но зато есть огромное количество категорий;

Designspiration (http://designspiration.net/) — мастхэв для дизайнера. Сходу на главной странице бросаются в глаза стильные и яркие (а иногда и наоборот, серые) заготовки.

SnakE
SnakE