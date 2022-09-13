Электронная подпись иностранного контрагента

Проанализировав положения законодательства, можно сделать вывод о правомерности принятия к подписанию контракта, подписанного иностранным контрагентом электронной подписью, созданной в соответствии с нормами зарубежного права.

Положения ст. 160 Гражданского кодекса РФ предусматривают, что требования в отношении совершения сделки в письменной форме соблюдаются в ситуациях, когда используются электронные средства, при этом главное условие к подписи — чтобы она позволяла достоверно определить лицо, выразившее волю заключить сделку, независимо от того, каким способом она исполнена.

Договаривающиеся стороны могут выбрать следующие законные способы оформить письменное соглашение (ст. 434 ГК РФ):

составить один документ (в т.ч. электронный) и подписать его;

обменяться электронными документами.

Порядок и условия использования электронных подписей (далее — ЭП) устанавливается Законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, статья 5 которого делит ЭП на простую и усиленную.

Простая ЭП посредством кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом. Следовательно, такой подписью возможно подписание гражданско-правовых договоров, так как ст.160 ГК позволяет осуществить подписание договора любым способом и предъявляет именно указанные требования к подписи.

Отдельно в Законе (ст. 7) урегулирован вопрос о признании ЭП, которая создана по нормам зарубежного права и отвечает международным стандартам. Такую ЭП признают в России.

Предусматривается, что подписанные такими ЭП документы нельзя считать не легитимными лишь потому, что сертификат ключа проверки ЭП выдан на основании норм иностранного права.

Следовательно, является допустимым принять от иностранного контрагента контракт, содержащий ЭП, созданную не по российскому праву.

Поскольку законодательство РФ не содержит императивного требования подписывать договор исключительно ЭП, созданной в соответствии с российским правом, равно как и не содержит запрета на использование ЭП, выпущенной за рубежом и по праву иностранного государства, можно сделать вывод, что в рассмотренной в вопросе ситуации российская компания может принять от иностранного контрагента контракт, подписанный ЭП, и заключить внешнеэкономический контракт.