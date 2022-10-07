Как организовать учет у предпринимателя

Продолжаю делиться своим опытом: как я пришла к аутсорсингу.

На сегодня у меня в обслуживании вдвое больше индивидуальных предпринимателей, чем организаций и предприятий. Считаю, что аутсорсерам надо обратить больше внимания на эту нишу.

Каким образом обычно происходит организация бухгалтерского и налогового учета у предпринимателя?

1. Предприниматель ведет учет сам.

2. Предприниматель нанимает бухгалтера (при этом предприниматель может возложить ведение бухгалтерского учета на штатного бухгалтера либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета).

Сразу определимся с понятийным аппаратом:

Согласно п. 2 ст. 4 Закона N 129-ФЗ граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ведут учет доходов и расходов в Книге учета доходов и расходов.

Частью 2 ст. 6 Закона N 402-ФЗ установлено, что бухгалтерский учет в соответствии с Законом N 402-ФЗ могут не вести индивидуальные предприниматели если они ведут учет доходов или доходов и расходов.

Другими словами, у организаций и предприятий законодательно закреплена прямая обязанность вести бухгалтерский и налоговый учет, а для предпринимателей же есть обязанность только по ведению налогового учета. Получается что учет следует вести в любом случае, именно для этого и нанимается соответствующий специалист.

Давайте разберемся — в какой форме будет привлечен к работе этот специалист.

1. Кто может работать бухгалтером у ИП?

Практически любой дееспособный человек, обладающий необходимыми знаниями и навыками, без требований к образованию и стажу.

Обоснование: Требования к квалификации главного бухгалтера и бухгалтера изложены в профстандарте «Бухгалтер». Требования к образованию и опыту работы главбуха есть и в Законе о бухучете (ч. 4, 5, 7 ст. 7). Для бухгалтера обычного ООО высшее образование, повышение квалификации, опыт работы в сфере бухучета и аудита и другие требования профстандарта необязательны (Письмо Минтруда от 04.04.2016 N 14-0/10/В-2253).

2. В какой форме можно оформить работу бухгалтера:

прием на работу через трудовой договор в штат или по совместительству (как физлицо) на регулярной основе

прием на работу по гражданско-правовому договору ( как физлицо, самозанятый или ИП) для выполнения определенной, разовой работы. не носящей систематического характера

заключение договора на ведение бухгалтерского учета (договор аутсорсинга) с ИП или любым юридическим лицом.

В случае, если вы идете в найм, предприниматель несет дополнительную налоговую нагрузку, а ваше трудоустройство также ограничивается 2-3 местами работы., так как 40 часовую рабочую неделю никто не отменял.

Будучи самозанятым вы «играете в одни ворота»: добровольно уплачиваете налоги, не получая ничего взамен, ведь у вас нет ни официального страхового стажа, ни социального страхования, ни будущей трудовой пенсии. При этом, работая с ИП и ООО, вы платите тот же налог (6%), что платили бы, будучи индивидуальным предпринимателем.

Фиксированные платежи обычно называют самым главным недостатком ИП в сравнении с самозанятостью, однако, если разобраться, то получится что это не такой уж и большой минус:

Во-первых, страховые взносы ИП — это не налоги на бизнес, а отчисления на будущую пенсию и текущее медицинское страхование.

Во-вторых, почти на всех налоговых режимах ИП имеет право уменьшать исчисленный налог на всю сумму уплаченных фиксированных платежей, поэтому бывает ситуация, что сам налог УСН предприниматель не платит, обходится страховыми взносами.

Резюмируем: бухгалтеру надо определиться со своей формой занятости, грамотно взвесив все плюсы и минусы каждой формы, с учетом своего характера, темперамента, самоорганизации и самоконтроля.