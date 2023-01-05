Наболевшее. Почему безнаказанно налоговики продают персональные данные?

С каждого утюга нам говорят о защите персональных данных, почему же тогда налоговики так нагло и безнаказанно продают их ?

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Это просто какой то апокалипсис - проснуться утром, зарегистрировав ИП или ООО! Сотни звонков от банков и их партнеров/ агентов/ представителей начинают тебя атаковать с предложением открыть расчетный счет. И это на пару -тройку недель, не меньше !

И, неважно, культурно ты откажешься или бросишь трубку, они заводят на тебя заявку в свой банк !

Я занимаюсь регистрацией бизнеса, открываю ИП, ООО и НКО.

Затем я беру эти новые юрлица на бух. сопровождение, пытаюсь открыть им расчетный счет и сталкиваюсь с “на него уже подал заявку федеральный агент”.

Вот и спрашивается, почему персональный данные, которые мы обязаны подать в налоговый орган, попадают в чужие руки без какого либо спроса владельца этих данных? На-бо-ле-ло!

Подскажите, коллеги, как то грамотно подать в суд на регистрирующий налоговый орган?

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Аксана_Кушхова
Аксана_Кушхова
внутренний аудитор в ИП Кушхова А.Н.

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