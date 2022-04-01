Как не потерять выплату до 1,5 лет и при этом работать официально

На одни пособия в наших реалиях особо не проживешь. Можно только выживать. Поэтому идея подзаработать любой мамочке в декрете актуальна.

Ведь хочется чаду дать все самое лучшее. И на развивашки отдать , и к докторам грамотным отвезти , а кому-то и в садик частный отдать. А за все эти услуги можно еще и вычет получить, только вот доход в период обращения должен быть официальный и документы собраны в кучку.

Но тут есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы не потерять право на пособия. Как говорится «копейка рубль бережет».

Итак, согласно статьи 256 части 3 ТК РФ, сотрудница, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком право работать имеет. НО только на условиях неполного рабочего времени. Вот ссылочка на статью

В период отпуска мать или иное лицо, находящееся в отпуске, может работать на условиях неполного рабочего времени или на дому. Поскольку ч. 3 ст. 256 ТК РФ не содержит никаких ограничений, работа на условиях неполного рабочего времени может осуществляться как по основному месту работы, так и по совместительству. Источник

Так как выплаты на ребенка поступают от ФСС у них так же стоит уточнить возможность получения выплаты при выходе на работу на неполный рабочий день. И вот что гласит информация на сайте фонда социального страхования . Смотрите ниже

Учитывая то, что страховое обеспечение в виде ежемесячного пособия по уходу за ребенком предоставляется в размере 40% среднего заработка, при принятии решения о предоставлении застрахованному лицу (работнику) возможности работы на условиях неполного рабочего времени в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком с сохранением права на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком, рекомендуем рассматривать возможность установления продолжительности неполного рабочего дня с сокращением его продолжительности не менее чем на 3 часа» Источник

Дорогие мамочки, важные моменты я вам написала. Теперь вы можете быть спокойны , что можно и работать , все выплаты получать, и малыш всегда рядышком.

Не забывайте подавать на все пособия и вычеты.

А вы работали в декрет?