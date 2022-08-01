Взаимозависимые контрагенты

Отношения имеют правовой характер и проверяются органами ИФНС, которые проверяют контрагентов на предмет договора и результат расчетов по оплате, на предмет занижения и завышения.

Субъекты могут умышленно изменять цену, чтобы занизить налоговую базу, с целью уменьшения облагаемых сумм или завысить, чтобы получить высокий налоговый вычет.

Контролирующая организация предупреждает плательщиков, что:

1. Контролируемые сделки относятся к целой группе и при их совершении взаимозависимыми компаниями, необходимо ставить в известность контролирующую организацию об их проведении. Проводится проверка все операций, которые совершаются взаимозависимыми лицами самостоятельно и проверяется установленные нерыночные цены на факт уклонения от налогов.

2. В соответствии с нормами НК РФ гл. 14.3 проводят камеральные проверки, где выявляют факт необоснованной налоговой выгоды.

Взаимозависимость — это возникновение отношений приводящих к совершению транзакции с получением экономических результатов находящихся под контролем ИФНС.

Формальные признаки взаимозависимости

Определение формальных признаков взаимозависимости происходит по следующим критериям:

В договорных отношениях участвуют две организации (физические лица), у одной из которых имеется доля в участии, составляющая не менее 25% . Один контрагент может напрямую воздействовать на деятельность второго субъекта. Часть штата сотрудников числится в обеих компаниях или фирмы имеют директора в лице одного и того же человека. Юридические лица, компании связанные договорами, имеющие цель получения прибыли, включающие все убытки и расходные мероприятия. Возможность управления третьими лицами прямым или косвенным путем. В сделке участвуют лица связанные родственными узами, члены одной семьи.

В случаях определения контролирующего органа формальных признаков на результат совершённых операций, контрагенты доначисляют налоги.

Нестандартные признаки взаимозависимости

Существуют признаки имеющие нестандартный характер взаимоотношений. Если лица участвующие в проведении операции имеют родственные связи, но находятся в сложных отношениях между собой, не общаются и не зависят друг от друга формально, то между ними не могут возникнуть взаимовыгодной заинтересованности.

Возникают случаи, когда не имея родственных связей между лицами, существуют отношения и определенными транзакциями они налаживают совместный бизнес, эти лица могут быть признаны взаимозависимыми.

Не смотря на то, что в НК РФ существует перечень оснований, которые указывают на факты определяющие зависимость во время проведения судебных процессов могут раскрыться новые обстоятельства, которые были выявлены контролирующими органами для доказательств умышленного изменения цены проведенной операции. В этом случае у организаций возникнут налоговые риски по разным доначислениям, выездным проверкам, приостановлении операций по открытым банковским счетам.

Взаимозависимость как повод искать необоснованную налоговую выгоду

Налоговая выгода возникает при уменьшении общей базы.

Все соглашения совершаемые организациями или физическими лицами находятся под наблюдением ИФНС. Но в совершении таких экономических соглашений не прописаны жесткие критерии или рамки. Поводом возникновения выгоды могут быть частые сделки, которые имеют многократное отклонение от рыночных цен.

Это может стать одним из главных признаком возникновения необоснованной выгоды в экономическом смысле. Любое значительное увеличение цены может являться фактом необоснованной выгоды, если этот факт не будет подкреплен разумными экономическими причинами.

Негативные последствия взаимозависимости

ИФНС всегда пристально проверяют все соглашения происходящие между взаимозависимыми лицами. Последствия при выявлении зависимости могут быть следующими:

1.Ограничение в использовании имущественного налогового вычета, при совершении сделки между родственниками.

2.Отказ в учете процентов по займам которые выдаются иностранным кредиторам.

3.Возможна переквалификация заемных отношений в инвестиционные.

Проблем с контролирующими органами не возникнет, если организация будет реально отражать все операции, равномерно распределять товарные потоки и зоны ответственности.