Стоит ли обжаловать в суде решение ФАС об отмене закупки

Какие нарушения, допущенные ФАС РФ при рассмотрении жалобы, могут послужить основанием для оспаривания вынесенного решения
В судебной практике наиболее часто встречаются следующие процессуальные нарушения антимонопольной службы:
Арбитражным судом республики Крым рассмотрено заявление казенного учреждения о признании решения ФАС незаконным (дело № А83-10962/2018). Заявитель полагал, что госорган не имел права рассматривать жалобу и давать оценку работы комиссии. Судебным органом установлено, что антимонопольная служба вышла за пределы своей компетенции, в связи с чем оспариваемый документ не соответствует требованиям закона, а также грубо нарушает права и законные интересы заявителя в сфере его экономической деятельности.
Арбитражным судом Камчатского края рассмотрено заявление казенного учреждения о признании недействительными решения и предписания УФАС по Камчатскому краю (дело № А24-3444/2014). Заявитель полагал, что у антимонопольного органа не имелось правовых оснований рассматривать по существу жалобу, поданную с нарушением срока. Судом указано, что в рассматриваемом случае Камчатскому УФАС России надлежало возвратить жалобу, оставив ее без рассмотрения. Акты, вынесенные должностными лицами ФАС признаны недействительными. Данную позицию поддержали апелляционная и кассационная инстанции.
Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрено заявление университета о признании недействительными решений и предписаний, выданных антимонопольной службой (дело № А56-11627/2018).Заявитель полагал, что при наличии заключенного контракта повторная проверка заявок не приведёт к нужному результату. В ходе судебного заседания установлено, что на момент вынесения предписания фактически потребности заказчика в предмете закупки удовлетворены, контракт на выполнение работ по капитальному ремонту и монтажу сигнализации на объектах университета был заключен и исполнен. Суд указал, что исполнение предписания и аннулирование результатов закупки не будет отвечать общественным и государственным интересам, а также целям Закона № 44-ФЗ, а кроме того, не приведет к восстановлению прав и законных интересов участника закупки, учитывая, что предмет спорной закупки на сегодняшний день фактически отсутствует. Предписание отменено.
Арбитражным судом Камчатского края рассмотрено заявление бюджетного учреждения о признании недействительными решения и предписания антимонопольной службы (№А24-4264/2015). Доводы заявителя сводились к тому, что решение не подписано одним из членов комиссии.Судебный орган требование удовлетворил, так как отсутствие необходимой подписи влечет недействительность акта и, соответственно, порочность выданного на его основании предписания. Апелляционная и кассационная инстанции поддержали данные выводы.
Процедура обжалования: сроки, подсудность, госпошлина.
Срок обжалования решения ФАС — 3 месяца с даты изготовления акта.
Если срок пропущен по уважительной причине, судья вправе его восстановить. Перед подачей заявления необходимо оплатить госпошлину в размере 3 тыс.руб. Документ, направляемый в судебную инстанцию, должен содержать следующие сведения:
- данные о заявителе (реквизиты, адреса, контакты);
- наименование ФАС;
- информацию о вынесенном акте;
- аргументированную позицию заявителя со ссылками на закон;
- перечень приложенных документов. Заявление подается в Арбитражный суд той области, в которой расположен территориальный орган
Выводы
Каждое антимонопольное дело имеет свои особенности и требует значительных трудовых и временных затрат. При необходимости срочной поставки затянутый судебный процесс по обжалованию актов может помешать заказчику. В этом случае следует заранее просчитать риски, разобраться в законодательстве, изучить практику разрешения подобных споров. При возникновении затруднений рекомендуем обратиться к специалистам, которые обеспечат квалифицированное сопровождение процесса рассмотрения жалобы в самом ведомстве и судебной инстанции.