Стоит ли обжаловать в суде решение ФАС об отмене закупки

Какие нарушения, допущенные ФАС РФ при рассмотрении жалобы, могут послужить основанием для оспаривания вынесенного решения

В судебной практике наиболее часто встречаются следующие процессуальные нарушения антимонопольной службы:

1) При рассмотрении обращений УФАС зачастую выходит за пределы указанных в жалобе доводов.

Арбитражным судом республики Крым рассмотрено заявление казенного учреждения о признании решения ФАС незаконным (дело № А83-10962/2018). Заявитель полагал, что госорган не имел права рассматривать жалобу и давать оценку работы комиссии. Судебным органом установлено, что антимонопольная служба вышла за пределы своей компетенции, в связи с чем оспариваемый документ не соответствует требованиям закона, а также грубо нарушает права и законные интересы заявителя в сфере его экономической деятельности.

2) Антимонопольная служба принимает к производству заявления, поступившие с пропуском сроков. Вместе с тем, такие обращения подлежат оставлению без рассмотрения.

Арбитражным судом Камчатского края рассмотрено заявление казенного учреждения о признании недействительными решения и предписания УФАС по Камчатскому краю (дело № А24-3444/2014). Заявитель полагал, что у антимонопольного органа не имелось правовых оснований рассматривать по существу жалобу, поданную с нарушением срока. Судом указано, что в рассматриваемом случае Камчатскому УФАС России надлежало возвратить жалобу, оставив ее без рассмотрения. Акты, вынесенные должностными лицами ФАС признаны недействительными. Данную позицию поддержали апелляционная и кассационная инстанции.

3) Вынесение неисполнимых предписаний.

Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрено заявление университета о признании недействительными решений и предписаний, выданных антимонопольной службой (дело № А56-11627/2018).Заявитель полагал, что при наличии заключенного контракта повторная проверка заявок не приведёт к нужному результату. В ходе судебного заседания установлено, что на момент вынесения предписания фактически потребности заказчика в предмете закупки удовлетворены, контракт на выполнение работ по капитальному ремонту и монтажу сигнализации на объектах университета был заключен и исполнен. Суд указал, что исполнение предписания и аннулирование результатов закупки не будет отвечать общественным и государственным интересам, а также целям Закона № 44-ФЗ, а кроме того, не приведет к восстановлению прав и законных интересов участника закупки, учитывая, что предмет спорной закупки на сегодняшний день фактически отсутствует. Предписание отменено.

4) Документы не подписаны всеми членами комиссии.

Арбитражным судом Камчатского края рассмотрено заявление бюджетного учреждения о признании недействительными решения и предписания антимонопольной службы (№А24-4264/2015). Доводы заявителя сводились к тому, что решение не подписано одним из членов комиссии.Судебный орган требование удовлетворил, так как отсутствие необходимой подписи влечет недействительность акта и, соответственно, порочность выданного на его основании предписания. Апелляционная и кассационная инстанции поддержали данные выводы.

Процедура обжалования: сроки, подсудность, госпошлина.

Срок обжалования решения ФАС — 3 месяца с даты изготовления акта.

Если срок пропущен по уважительной причине, судья вправе его восстановить. Перед подачей заявления необходимо оплатить госпошлину в размере 3 тыс.руб. Документ, направляемый в судебную инстанцию, должен содержать следующие сведения:

данные о заявителе (реквизиты, адреса, контакты);

наименование ФАС;

информацию о вынесенном акте;

аргументированную позицию заявителя со ссылками на закон;

перечень приложенных документов. Заявление подается в Арбитражный суд той области, в которой расположен территориальный орган

Выводы

Каждое антимонопольное дело имеет свои особенности и требует значительных трудовых и временных затрат. При необходимости срочной поставки затянутый судебный процесс по обжалованию актов может помешать заказчику. В этом случае следует заранее просчитать риски, разобраться в законодательстве, изучить практику разрешения подобных споров. При возникновении затруднений рекомендуем обратиться к специалистам, которые обеспечат квалифицированное сопровождение процесса рассмотрения жалобы в самом ведомстве и судебной инстанции.