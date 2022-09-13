Сомнения, сомнения, сомнения...

Организация сдала декларацию по НДС, а потом неоднократно подавала «уточненки», меняя счета-фактуры и контрагентов. Инспекция запросила первичные документы для подтверждения реальности сделок. Организация посчитала требование незаконным, но суд поддержал налоговиков.

Среди прочего налогоплательщик ссылался на то, что, если проверяющие обнаруживают противоречия или несоответствия сведений в декларации, они должны в первую очередь запросить пояснения, а уж потом требовать документы. Однако АС Западно-Сибирского округа этот довод отклонил[1].

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации[2], разрешение споров о праве на налоговый вычет, касающихся выполнения обязанности по уплате налога, не должно ограничиваться только установлением формальных условий применения норм законодательства о налогах и сборах, и в случае сомнений в правомерности применения налогового вычета, в том числе и в рамках проводимой налоговым органом камеральной проверки, необходимо установить, исследовать и оценить всю совокупность имеющих значение для правильного разрешения дела обстоятельств (оплата покупателем товаров (работ, услуг), фактические отношения продавца и покупателя, наличие иных, помимо счетов-фактур, документов, подтверждающих уплату налога в составе цены товара (работы, услуги).

Отклоняя довод Общества о том, что в случае обнаружения противоречий или несоответствия сведений, содержащихся в налоговой декларации, сведениям, имеющимся у налогового органа, он обязан в первую очередь запросить пояснения, и лишь после предоставления пояснений у налогового органа возникает право на истребование документов, суды указали, что из смысла пункта 8.1 статьи 88 НК РФ, в рамках которой было направлено оспариваемое требование, следует, что при наличии оснований полагать, что в налоговой декларации имеются недостоверные сведения, направленные на занижение налоговой базы либо завышение налогового вычета, налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика соответствующие документы.

Заметим, что ранее аналогичную позицию в отношении правомерности истребования документов, если есть сомнения у налоговой инспекции в правильности указания налоговых вычетов подтвердил Четвертый арбитражный апелляционный суд[3].

Резюме

Согласно популярной поговорке зачастую проще выполнить то, о чем вас просят, чем объяснять, почему это невозможно. Ну, или почему вы не обязаны этого делать. В случае с документарными аппетитами налоговиков при проверках (и вне их) все обстоит несколько сложнее. Право не представлять документы налогоплательщику приходится доказывать в суде и не всегда ему это удается.

Напомним ранее, не без помощи Верховного суда[4], налоговики получили расширительное толкование того же п. 8.1 ст 88 НК РФ, а именно право истребовать у налогоплательщика пояснения во всех случаях возникновения сомнений в правильности уплаты налогов[5] и суды их поддерживают[6].

Хотя ранее Президиум ВАС РФ четко определил[7] границу полномочий налоговых органов: «В тех случаях, когда налоговый орган при проведении камеральной налоговой проверки не выявил ошибок и иных противоречий в представленной налоговой декларации, то оснований для истребования у налогоплательщика объяснений, а также первичных учетных документов не имеется» И суды последовательно следовали[8] высказанной позиции, умеряя аппетит налоговых органов.

К сожалению, в настоящее время флюгер судов развернулся в противоположную для налогоплательщика сторону, все более усиливая позицию по правомерности истребования у них в случае возникновения сомнений налоговых органов не только пояснений, но и документов.

[1] Постановление АС Западно-Сибирского округа от 26.07.2022 по делу N А75-16058/2021

[2] Определения ВС РФ от 18.04.2006 N 87-О, 16.11.2006 N 467-О, 20.03.2007 N 209-О, 12.07.2006 N 267-О, 04.06.2007 N 366-О-П

[3] Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2017 N 04АП-1752/2017 по делу N А78-13478/2016

[4] Определение Верховного Суда РФ от 26.07.2018 N 307-КП8-10196 по делу N А56-38230/2017

[5] Письмо Минфина России от 15.01.2020 N 03-02-08/1322

[6] Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2022 N 13АП-13508/2022 по делу N А56-90736/2021

[7] Постановление Президиума ВАС РФ от 11.11.2008 N 7307/08

[8] ФНС России от 13.09.2012 N АС-4-2/15309@ , Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2019 N 20АП-6265/2019 по делу N А09-3350/2019, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 01.09.2014 по делу N А03-18421/2013