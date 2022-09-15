С 2024 года ГПХ-шники получат право на больничные и декретные

С 1 января 2023 года правоотношения в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, круг лиц, а также условия, размеры и порядок обеспечения пособиями граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, будут регулироваться нормами 255-ФЗ [1] в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 г. N 237-ФЗ.

Напомним, что в новой редакции обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством будут подлежать в том числе лица, работающие по договорам гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг (за исключением лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получающих выплаты за деятельность по гражданско-правовым договорам и не работающих по трудовому договору).

При этом такие лица[2] привлеченные по договорам ГПХ (включая договора авторского заказа) имеют право на получение пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, при условии, что сумма страховых взносов, начисленная с выплат в их пользу, в том числе и в рамках трудовых отношений, страхователями за календарный год, предшествующий календарному году, в котором наступил страховой случай, составляет в совокупном размере не менее стоимости страхового года, определяемой в соответствии с частью 3 статьи 4.5 Федерального закона N 255-ФЗ (в 2022 году - 4 833,72 рубля).

Что же получается, с 2023 года такие лица будут иметь право на различные соцстраховские пособия?

Не совсем так.

Так как лица, работающие по договору ГПХ, в 2022 году не являются застрахованными лицами, страховые взносы с выплат в их пользу не начисляются, то и право на получение страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2023 году у них не возникнет.

Данное право у них появится с 2024 года при условии уплаты за них страховых взносов в указанном размере.

Если же в 2023 году застрахованное лицо работает по договору ГПХ, а в 2022 году сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, начисленная страхователями с выплат в его пользу в рамках трудовых отношений, составляет в совокупном размере не менее стоимости страхового года, то указанное лицо при наступлении страхового случая будет иметь право на получение страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Данное разъяснение Минтруд выпустил в Письме от 05.08.2022 N 17-1/В-103.

[1] Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"

[2] застрахованные лица, работающие по договорам гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договорам авторского заказа, а также являющиеся авторами произведений, получающими выплаты и иные вознаграждения по договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства (далее - договоры ГПХ) - cогласно части 4.1 статьи 2 Федерального закона N 255-ФЗ