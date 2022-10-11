🍁Что такое осень? Это... время рассылки налоговых уведомлений

И вот тут начинается самое интересное. Собственники бизнеса, которые владеют не одной компанией, а бывает, получают еще и зарплату как директора, и проценты по займу от своих фирм, получили в этом году в составе уведомлений еще и НДФЛ, рассчитанный по повышенной ставке 15%.

Версия для печати
🍁Что такое осень? Это... время рассылки налоговых уведомлений
НДФЛ? В налоговом уведомлении? Где обычно бывают только имущественные налоги? Правильно ли это?

В недоумении задают мне вопрос главные бухгалтера, которые как правило занимаются и личной бухгалтерией собственника бизнеса.

Отвечаю - да, все правильно.

Напомню, что с суммы доходов, превышающей 5 млн рублей НДФЛ платится в повышенном размере 15%.

Но дело в том, что в течении двух лет 2021,2022 гг - законодатель разрешил не складывать доходы налоговым агентам, выплачивающим дивиденды, %, по займам, зарплату и пр. для определения повышенной ставки НДФЛ, а взялся сам, вернее обязал налоговиков сложить всю доходную базу по человеку и за весь год (например за 2021 год) с совокупной базы посчитать НДФЛ по повышенной ставке в размере 15%.

Тем самым организации, выплачивающие учредителю дивиденды, % по займам и зарплату могли с каждой из такой выплат удержать НДФЛ только в размере 13%, не складывая между собой каждую из выплат.

Соответственно за эти 2 года такой "богатый" гражданин будет получать рассчитанный НДФЛ по повышенной ставке в налоговом уведомлении.

Начиная с 2023 года все это дело передается на плечи налоговых агентов (организаций) и уже они будут рассчитывать НДФЛ с совокупной суммы доходов по повышенной ставке.

Волынец Гульнара
Волынец Гульнара
налоговый консультант

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Мошенничество

Мошенники украли 13,5 млрд рублей. Теперь им кранты

У меня в руках очень своевременный и важный законопроект, и кому-то он может понравиться, кому-то не понравиться. Но этот законопроект направлен против мошенничества, связанного с карточками, с социальной инженерией, когда мошенники звонят по пять раз на дню.

Читать еще