ООО «Шанель» заставили увеличить стоимость ввозимого добра на сумму выплаченных дивидендов и доначислили НДС

Фабула дела. ООО «Шанель» (Россия) по контракту с АО «Шанель» (Франция) в 2017 году ввозит на территорию РФ по контракту парфюмерно-косметическую продукцию, одежду, аксессуары, часы и ювелирные изделия торговой марки "CHANEL"/"ШАНЕЛЬ«, предъявив их к таможенному оформлению по ряду деклараций на товары.

По результатам камеральной таможенной проверки составлен акт таможенной проверки приняты решения от 29.10.2020 о «пересмотре» таможенной стоимости ввезенного товара в связи с распределением и получением чистой прибыли по результатам деятельности за 2017 год учредителем общества, по совместительству являющимся поставщиком товара.

Надо отметить, что протокол очередного собрания участников ООО «Шанель» был составлен 16.04.2018, а дивиденды выплачены в июне 2018 года.

Таким образом, основанием для принятия решения об увеличении таможенной стоимости товара послужили выводы таможни о том, что дивиденды от распределения чистой прибыли общества за 2017 год, полученные поставщиком, являющимся учредителем общества, связаны с ввозимыми товарами и должны быть добавлены к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за эти товары[1] как часть полученного в результате последующей продажи ввозимых товаров дохода, которая прямо или косвенно причитается продавцу.

Суды трех инстанций указали на то, что влияние на структуру таможенной стоимости дивидендов возможно, если их выплата выступает оговоренным условием продажи конкретных импортируемых товаров.

Не согласившись с судебными актами, принятыми по настоящему делу, таможенный орган обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации.

ВС РФ отметил – доводы заслуживают[2] внимание и передал дело на рассмотрение СКЭС ВС РФ. Доводы таковы:

В Соглашении[3], ТК[4] РФ закреплено, что дивиденды, перечисленные покупателем продавцу, подлежат включению в таможенную стоимость товаров, если они связаны с ввозимыми товарами.

Аналогичные требования закреплены в примечании к статье 1 Соглашения по применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года, заключенного в Марракеше 15.04.1994.

Понятие дивиденды закреплено в Налоговом кодексе.

Таможенный орган, учитывая указанное выше нормативное регулирование, указывает на то, что сумма чистой прибыли, распределенная между участниками общества с ограниченной ответственностью, представляет собой доход учредителей, полученный путем уменьшения выручки, полученной в результате осуществления предпринимательской деятельности, на сумму произведенных расходов (после налогообложения).

Таким образом, в соответствии с действующим таможенным законодательством, в случае, если учредители общества с ограниченной ответственностью принимают решение о выплате дохода (чистой прибыли), и эта чистая прибыль получена в связи с реализацией на таможенной территории ЕАЭС импортного товара, ввезенного в рамках внешнеэкономических договоров, заключенных с поставщиками, являющимися одновременно и учредителями общества с ограниченной ответственностью, то такие доходы (чистая прибыль) подлежат включению в таможенную стоимость товаров.

Дивиденды, выплаченные лицу, выступающему одновременно и учредителем, и поставщиком товаров, должны рассматриваться как составная часть таможенной стоимости, то есть данные платежи являются дополнительным начислениям к цене товара.

Как установлено в ходе таможенной проверки, ООО «Шанель» является единственным уполномоченным эксклюзивным продавцом товаров торговой марки «Chanel» в России, при этом единственным поставщиком и одновременным учредителем общества является компания «Шанель» (Франция), в адрес которого и выплачиваются дивиденды.

Иные лица, отличные от ООО «Шанель», не уполномочены правообладателем на импорт товаров, маркированных товарным знаком «Chanel».

Следовательно, взаимосвязь указанных выше лиц и особенности корпоративных отношений между ними послужили, как указывает таможенный орган, основанием для принятия оспариваемых решений.

Резюме: Дело ООО «Шанель» не единственное, которое передано для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ. Еще одним делом по схожим обстоятельствам, которое будет пересматривать СКЭС[5] является дело «Пулл энд Беар СНГ» в связи с ввозом через Брянскую таможню товаров компании «Pull & Bear Espana S.A. – компании, которая также является одновременно и учредителем и поставщиком одежды.

При этом в деле «Пулл энд Беар СНГ» таможня помимо дивидендов включила в таможенную стоимость все лицензионные платежи по договору коммерческой концессии, в рамках которого общество ввозило только товары, маркированные товарным знаком PULL&BEAR. Одним из критериев соблюдения условия по включению указанных платежей в таможенную стоимость ввозимых товаров является отсутствие у покупателя (лицензиата) возможности приобретения оцениваемых (ввозимых) товаров без соответствующей уплаты лицензионных платежей.

Исходя из содержания спорного договора коммерческой концессии, как указывает таможенный орган, расторжение договора по какой-либо причине, в том числе неуплаты платежей за ноу-хау, веб-сайт, программное обеспечение и коммерческое обозначение, приводит к невозможности ввоза товара, маркированного товарным знаком PULL&BEAR и продажи его на территории Российской Федерации, то есть приведет к невозможности исполнения договоров поставки.

Надо отметить, ранее, в 2021 году аналогичное дело тоже доходило[6] до Верховного суда РФ, но развалилось, так как таможней не было представлено доказательств того, что выплата спорных дивидендов являлась одним из условий продажи ввозимых товаров, равно как не представлено доказательств влияния взаимосвязи общества и продавца на стоимость сделки и дальнейшее распределение прибыли общества.

Исходя из анализа представленных Московской и Брянской таможней доказательств по двум переданным на рассмотрение в СКЭС дел следует отметить, что подтверждается явная взаимосвязь выплаченных дивидендов и лицензионных платежей с возимыми товарами в силу их «эксклюзивности». Окончательную оценку сему даст Судебная коллегия РФ.

[1] Подпункт 3 пункта 1 статьи 40 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – Таможенный кодекс)

[2] Определение Верховного Суда РФ от 10.10.2022 N 305-ЭС22-11464 по делу N А40-20125/2021

[3] Пункт 7 статьи 4 Соглашения между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 (действовало на момент рассмотрения спора

[4] Пункт 9 статьи 39 Таможенного кодекса РФ

[5] Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 17.02.2022 N Ф10-78/2022 по делу N А09-1129/2021

[6] Определение Верховного Суда РФ от 07.04.2021 N 307-ЭС21-2873 по делу N А56-137218/2019