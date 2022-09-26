О мотивах и целях — честно!

Человек снижает производительность труда, перестает генерировать идеи, старается не пробыть на работе ни одной лишней минуты, норовит взять больничный или отгул.

Кое-кто считает подобные настроения работников простой блажью. Нужно просто взять себя в руки, сосредоточиться — и все пойдет, как прежде. Но это неверный подход.

Такова наша природа

Вы задумывались над тем, почему поведение разных видов животных столь резко отличается? Сравните, например, собаку и корову. Крупнорогатые существа способны часами пережевывать жвачку, неторопливо перемещаясь с одного места пастбища к другому, где трава погуще. А вот собака (если она еще не достигла самого преклонного возраста) никогда не прочь порезвиться, поиграть, обследовать местность, погоняться за потенциальной добычей. Почему так происходит? Собака — хищник. Ее способ существования — охота. А это занятие непростое, можно сказать, творческое. И потому природа дала лучшему другу человека такое свойство, как неуемное любопытство, чтобы отрабатывать постоянно охотничьи навыки.

Человек в этом смысле ближе к собаке, чем к ходячей говядине. Мы по природе существа всеядные (что бы там не утверждали упертые веганы), тоже поохотиться не прочь. И естественный отбор таким образом сформировал человеческую физиологию, что в нашем головном мозге возникла система вознаграждения за креативное поведение. Если человек решает сложную задачу, вырабатываются гормоны удовольствия — дофамины. Вспомните, как вы в школе решили трудную математическую задачу, как вам удалось выиграть партию в шахматы (в домино, в очко, на биллиарде) у сильного соперника. Потрясающие ощущения! Словно на крыльях летаешь. Но вот проблема: мы солидную часть своей жизни проводим на работе, а интересная работа, согласитесь, большая редкость. И что с этим можно поделать?

Типичный пример. Молодой человек, окончив университет, устраивается на работу в приличную компанию. Он полон идей, горит энтузиазмом, хочет отличиться, показать себя с лучшей стороны начальству и коллегам. Но проходит всего несколько месяцев, и он убеждается, что его творческие порывы никому не интересны. Начальника волнует достижение производственных показателей и отсутствие нежелательных эксцессов. Коллеги не хотят перегружать голову сложными задачами, их вполне устраивает рутинное выполнение уже ставших привычными обязанностей. Кроме того, практически в любой более-менее крупной организации имеются бюрократические процедуры, отклонение от которых никем не приветствуется. Более того, оно наказуемо. Так что буквально через несколько месяцев наш юный энтузиаст, что называется, выгорает дотла. Но практика показывает, что у руководителя имеются инструменты, позволяющие повысить мотивацию своих сотрудников.

Себя показать

Еще одно биологически обусловленное свойство человека — демонстрация своих лучших свойств окружающим. Каждый в той или иной мере стремится показать себя людям: вот я каков! Это мне по силам! Скажите, что я молодец! Это в нас говорит генетически обусловленная программа половой конкуренции. Каждый (каждая) на подсознательном уровне как бы соревнуется с конкурентами (соперницами) за продолжение рода перед представителями противоположного пола. Мужчина показывает женщинам, что он интересней других, а соперников отпугивает: не связывайся со мной, хуже будет, лучше отступи.

В некоторых компаниях практикуют очень интересный и весьма эффективный способ повышения самооценки сотрудников. Только что принятым на работу специалистам предлагают в письменном виде описать свои самые большие достижения, рассказать о своих уникальных свойствах. Потом людям предлагают поделиться этой информацией с коллегами. И это помогает человеку гораздо легче вписаться в коллектив, адаптироваться к новому месту работы.

А в некоторых компаниях сотрудникам предлагают самим придумывать наименования для занимаемых ими должностей. Причем, эти названия должны отражать исключительный характер выполняемой ими работы. Так, одна главбух назвала себя налогоотражательницей!

Евгений Сивков (Крым, сентябрь 2022)

Эксперименты без эксцессов

Внедрение инноваций — занятие увлекательное, но иногда весьма рискованное. Как пробудить в людях творческую энергию, но при этом избежать возможных эксцессов? Для этого необходимо создать площадки безопасного экспериментирования. Сделать это непросто, но, если вам это удастся, результаты, скорее всего, будут впечатляющими. Так, в одной крупной компании, специализирующейся на производстве бытовой техники, сотрудники практиковались на конструкторах Lego. Результат превзошел самые смелые ожидания: производительность труда выросла на 25 процентов, а брак удалось снизить на 30 процентов. Это было вызвано ростом мотивации сотрудников, которым позволено было экспериментировать, создавая новые варианты производственных линий.

Наша цель!

Еще один стимулирующий способ — это наличие ясной, хорошо понимаемой цели трудового процесса. Представьте, что вы трудитесь на конвейере, выполняя день за днем, месяц за месяцем, год за годом пару несложных операций. Сами по себе они особого смысла не имеют. Но если работник будет знать, что на выходе результатом труда всего коллектива станет, например, отличный автомобиль, ему станет немного легче. Кроме того, желательно, чтобы человек знал, какая роль в общем результате отводится именно его усилиям.

Наглядный пример. Руководители кол-центра пригласили на встречу с сотрудниками студентов, которым помогли получить стипендии операторы центра. Студенты горячо поблагодарили сотрудников. В результате те стали работать гораздо эффективнее. Они собрали в среднем в четыре раза больше средств, чем работники, которые не встречались с благодарными студентами. И желательно проводить подобные акции на регулярной основе, а не в одноразовом режиме. Нужно, например, наладить обратную связь с клиентами, которые могли бы давать позитивные отзывы о сотрудниках компании.

Так что организация системы мотивирования сотрудников — задача не всегда простая, но вполне решаемая. Конечно, легче устраивать выволочки нерадивым сотрудникам, но именно позитивная мотивация приносит самый лучшие результаты.

Евгений Сивков