Уникальные кадры офисного российского робота «Екатерины-2»: Катя принеси кофе! Илон Маск отдыхает!

Версия для печати

Уникальные кадры офисного российского робота «Екатерины-2», которая самостоятельно наливает кофе из любого аппарата и приносит и ставит кружку на стол! Илон Маск отдыхает! В ближайшее время «на основе технологий дирижаблестроения» появится летающий офисный робот «Горыныч», все очень ждем..

Евгений Сивков
Евгений Сивков
налоговый консультант в Россия и ближайшее зарубежье

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Бизнес-психология

Хороший специалист, уникальный специалист… Главное — у кого ружьё!

Я достаточно часто встречаю весьма распространенный, но очень странный, по моему мнению, взгляд, что иметь в своем штате «уникального специалиста» это хорошо! Даже — очень хорошо! Ибо он, этот уникальный специалист, делает то, что он делает гораздо больше, лучше и быстрее других, менее уникальных сотрудников.

Хороший специалист, уникальный специалист… Главное — у кого ружьё!
Управленческий учет

Как новичку разобраться с управленческим учетом. Изучаем основы (бухгалтерам обязательны)

Все говорят о том, как важен управленческий учет. Почему руководители вокруг него бегают, да еще и бухгалтеров напрягают? Разбираемся в основах вместе с «Клерком».

Как новичку разобраться с управленческим учетом. Изучаем основы (бухгалтерам обязательны)

Как сбить «летчика»

Летуны, то есть работники, питающие патологическую склонность к частой смене работы, не нравятся ни одному кадровику. Поэтому симптомы, позволяющие сбить такого «летчика» еще до приземления его на территории вашего штатного расписания, могут пригодиться сотрудникам отдела по работе с персоналом.

Общество

Продать долю в ООО за спиной у жены накануне развода. Реально ли это

По статистике почти на каждую вновь образовавшуюся семью приходится один неудачный семейный союз. Так, с января по май 2022 года было заключено 273,1 тыс. браков и оформлено 259,6 тыс. разводов. При этом, в большинстве случаев, расставание не проходит гладко: делить приходится детей, имущество и долги.

Читать еще