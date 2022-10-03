Уникальные кадры офисного российского робота «Екатерины-2»: Катя принеси кофе! Илон Маск отдыхает!

Уникальные кадры офисного российского робота «Екатерины-2», которая самостоятельно наливает кофе из любого аппарата и приносит и ставит кружку на стол! Илон Маск отдыхает! В ближайшее время «на основе технологий дирижаблестроения» появится летающий офисный робот «Горыныч», все очень ждем..
Какую отчетность по налогам и взносам надо сдать.
Подборка по отчетности за 3 квартал 2022 года.
Всем привет! Обратите внимание на изменения в форуме.
Рассматриваются наиболее интересные позиции Минфина по налоговым вопросам.
Я достаточно часто встречаю весьма распространенный, но очень странный, по моему мнению, взгляд, что иметь в своем штате «уникального специалиста» это хорошо! Даже — очень хорошо! Ибо он, этот уникальный специалист, делает то, что он делает гораздо больше, лучше и быстрее других, менее уникальных сотрудников.
Все говорят о том, как важен управленческий учет. Почему руководители вокруг него бегают, да еще и бухгалтеров напрягают? Разбираемся в основах вместе с «Клерком».
Летуны, то есть работники, питающие патологическую склонность к частой смене работы, не нравятся ни одному кадровику. Поэтому симптомы, позволяющие сбить такого «летчика» еще до приземления его на территории вашего штатного расписания, могут пригодиться сотрудникам отдела по работе с персоналом.
Акция Сбера действует до 30 ноября. Новые клиенты банка могут получить деньги, если онлайн зарегистрируют бизнес.
По статистике почти на каждую вновь образовавшуюся семью приходится один неудачный семейный союз. Так, с января по май 2022 года было заключено 273,1 тыс. браков и оформлено 259,6 тыс. разводов. При этом, в большинстве случаев, расставание не проходит гладко: делить приходится детей, имущество и долги.