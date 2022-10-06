На вас наплевать практически всем!

Давайте посмотрим на них повнимательней. Ведь некоторые из таких явлений не обязательно доставляют нам неприятности, но и могут принести пользу.
Терпимые мелочи
Вы хотите понравиться конкретному человеку или обществу в целом. Что для этого нужно сделать? Здравый смысл вроде бы подсказывает: надо проявить себя с самой лучшей стороны, эффектно продемонстрировать все свои достоинства. А вот психологи утверждают, что так нужно поступать далеко не в любой ситуации.
Оказывается, существует такой интересный эффект: люди с большей симпатией относятся к тем, кто имеет отдельные, не слишком серьезные недостатки — волнуется во время публичных выступлений, смущается, когда кто-то при нем разговаривает на повышенных тонах, иногда застегивает пиджак не на ту пуговицу. Когда такие недостатки не относятся к числу критичных — их посчитают милым чудачеством и станут снисходительней к их носителю.
Ожидания делают реальность
Оказывается, завышенные ожидания повышают отдачу от деятельности человека. Тому имеются экспериментальные подтверждения. Когда при проведении тестов на уровень интеллекта данные отдельных школьников искусственно завышались, учителя начинали относиться к таким «умникам» более требовательно. И те действительно начинали лучше учиться.
Отсюда вывод: вы хотите добиться боле высоких результатов от своих сотрудников? Не стесняйтесь ставить перед ними задачи, в реальности выполнения которых они сильно сомневаются. И себя тоже щадить не надо. Попробуйте задавать максимально высокую планку, которую вы должны преодолеть. И это — работает.
Больше не значит лучше
Что лучше: когда перед вами широчайший набор возможностей, или когда вы должны выбирать из ограниченного числа вариантов? Казалось бы, ответ очевиден: чем шире выбор, тем больше удовлетворение при реализации потребностей. Но эксперименты, проводимые психологами, говорят об обратном.
Люди постарше могут с ностальгией вспомнить тот всплеск положительных эмоций, когда им удавалась в советские времена «достать» дефицитный товар. Сегодняшнему посетителю гигантского супермаркета эти ощущения испытать практически невозможно.
Слишком много свидетелей
Представьте себе ситуацию: человеку стало плохо на улице. Он просит о помощи случайных прохожих. Как вы думаете, где у него больше шансов такую помощь получить: в пустынном переулке или на оживленном проспекте?
Правильный ответ: один случайный прохожий скорее придет на помощь ближнему, чем толпа обывателей, толпящаяся на тротуаре. Такие зеваки бездействуют, потому что надеются на то, что благородному порыву последует кто-то другой. И это явление имеет надежное экспериментальное подтверждение. В школе по заданию психологов ученики старших классов «избивают» малыша-первоклашку. Если такое безобразие попадалось на глаза одному ученику — то примерно 85 % из них спешили на выручку малышу. Если свидетелей было уже двое, то шансы получить помощь у первоклашки снижались до 65 %. Наличие четверых очевидцев избиения опускало эту планку уже до 31 %.
На вас наплевать практически всем!
Очень многие люди (особенно, женщины) слишком большое внимание уделяют тому, какой эффект они производят на окружающих.
- наверное, мне стоило помыть сегодня голову;
- я вчера приходил на работу в этой же рубашке;
- коллеги про себя смеются, я не менял машину уже семь лет;
- какой классный парфюм купила жена, вот дамы в офисе удивятся.
Не слишком ли большое внимание вы уделяете своей особе? Большинство людей настолько погружено в свои проблемы, что на окружающих они обращают самое минимальное внимание. Для подавляющего большинства окружающих вы — просто невидимка. Поэтому состояние узла вашего галстука, цвет вашей губной помады, не идеальные стрелки на ваших брюках ровным счетом никого не интересует. Но даже если какой-то зануда что-то такое заметит — уже через минуту он выбросит это из головы.
Время действительно лечит
Что вам требуется для полного счастья? Люди зачастую не могут дать вразумительного ответа на этот вопрос. А психологи утверждают, что человеку свойственно преувеличивать значение тех объектов и явлений, которые стали предметом их внимания именно сейчас. Чтобы вернуть истинный масштаб тому или иному объекту такого вашего внимания, проделайте мысленный эксперимент: вы это получили, вы этого добились. Вам кажется, что вы счастливы. А будет ли через год это ощущение сохраняться?
Гормоны, создающие ощущение удовольствия, уже не будут впрыскиваться в вашу кровь так же активно, как в момент удовлетворения желания. Почаще вспоминайте об этом, когда на вас начинает воздействовать агрессивная реклама. Посмотрите на этот ролик: тут показаны просто сумасшедшие люди, они выпили стакан газировки, а глаза у них на лоб лезут, как при полноценном оргазме. А за собой вы такого не наблюдали?
Ладно, не будем упрощать суть проблемы. Серьезный вопрос: какой доход сделает вас счастливым? Больше денег — больше счастья? Психологи утверждают, что эта закономерность действует, но только до определенного порога.
Кстати, исследования показывают, что жители регионов с идеальным климатом в среднем не чувствуют себя счастливее, чем люди, обитающие в местах, где погода балует население нечасто. К хорошему привыкаешь очень быстро.
Так что относиться к жизни надо немного легче, спокойнее. Согласны?
Евгений Сивков