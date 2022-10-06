На вас наплевать практически всем!

Давайте посмотрим на них повнимательней. Ведь некоторые из таких явлений не обязательно доставляют нам неприятности, но и могут принести пользу.

Терпимые мелочи

Вы хотите понравиться конкретному человеку или обществу в целом. Что для этого нужно сделать? Здравый смысл вроде бы подсказывает: надо проявить себя с самой лучшей стороны, эффектно продемонстрировать все свои достоинства. А вот психологи утверждают, что так нужно поступать далеко не в любой ситуации.

Оказывается, существует такой интересный эффект: люди с большей симпатией относятся к тем, кто имеет отдельные, не слишком серьезные недостатки — волнуется во время публичных выступлений, смущается, когда кто-то при нем разговаривает на повышенных тонах, иногда застегивает пиджак не на ту пуговицу. Когда такие недостатки не относятся к числу критичных — их посчитают милым чудачеством и станут снисходительней к их носителю.

Так что не стесняйтесь делать небольшие ошибки. Это может принести вам пользу. Рассеянный ботан или недалекая блондинка — иногда такая маска удобнее, чем образ стопроцентного умника или патентованной красавицы.

Ожидания делают реальность

Оказывается, завышенные ожидания повышают отдачу от деятельности человека. Тому имеются экспериментальные подтверждения. Когда при проведении тестов на уровень интеллекта данные отдельных школьников искусственно завышались, учителя начинали относиться к таким «умникам» более требовательно. И те действительно начинали лучше учиться.

Отсюда вывод: вы хотите добиться боле высоких результатов от своих сотрудников? Не стесняйтесь ставить перед ними задачи, в реальности выполнения которых они сильно сомневаются. И себя тоже щадить не надо. Попробуйте задавать максимально высокую планку, которую вы должны преодолеть. И это — работает.

Больше не значит лучше

Что лучше: когда перед вами широчайший набор возможностей, или когда вы должны выбирать из ограниченного числа вариантов? Казалось бы, ответ очевиден: чем шире выбор, тем больше удовлетворение при реализации потребностей. Но эксперименты, проводимые психологами, говорят об обратном.

Простой пример. Одной группе покупателей предлагают выбор из 24 продуктов. Другая группа выбирает из 6 аналогичных товаров. В итоге в первой группе выбором довольна почти треть людей, а во второй таких примерно четверть.

Люди постарше могут с ностальгией вспомнить тот всплеск положительных эмоций, когда им удавалась в советские времена «достать» дефицитный товар. Сегодняшнему посетителю гигантского супермаркета эти ощущения испытать практически невозможно.

Слишком много свидетелей

Представьте себе ситуацию: человеку стало плохо на улице. Он просит о помощи случайных прохожих. Как вы думаете, где у него больше шансов такую помощь получить: в пустынном переулке или на оживленном проспекте?

Правильный ответ: один случайный прохожий скорее придет на помощь ближнему, чем толпа обывателей, толпящаяся на тротуаре. Такие зеваки бездействуют, потому что надеются на то, что благородному порыву последует кто-то другой. И это явление имеет надежное экспериментальное подтверждение. В школе по заданию психологов ученики старших классов «избивают» малыша-первоклашку. Если такое безобразие попадалось на глаза одному ученику — то примерно 85 % из них спешили на выручку малышу. Если свидетелей было уже двое, то шансы получить помощь у первоклашки снижались до 65 %. Наличие четверых очевидцев избиения опускало эту планку уже до 31 %.

Отсюда вывод: просьбы о помощи тем эффективней, чем выше степень персонификации тех, кто должен сыграть роль добрых самаритян. Вы попали в непростую ситуацию? Не надо кричать: помогите, спасите! Лучше завопить: эй, парень в синей шапке, в пальто в клеточку, на помощь!

На вас наплевать практически всем!

Очень многие люди (особенно, женщины) слишком большое внимание уделяют тому, какой эффект они производят на окружающих.

наверное, мне стоило помыть сегодня голову;

я вчера приходил на работу в этой же рубашке;

коллеги про себя смеются, я не менял машину уже семь лет;

какой классный парфюм купила жена, вот дамы в офисе удивятся.

Не слишком ли большое внимание вы уделяете своей особе? Большинство людей настолько погружено в свои проблемы, что на окружающих они обращают самое минимальное внимание. Для подавляющего большинства окружающих вы — просто невидимка. Поэтому состояние узла вашего галстука, цвет вашей губной помады, не идеальные стрелки на ваших брюках ровным счетом никого не интересует. Но даже если какой-то зануда что-то такое заметит — уже через минуту он выбросит это из головы.

Так что можете уделять таким мелочам гораздо меньше внимания. Подумайте лучше о чем-то по-настоящему важном.

Время действительно лечит

Что вам требуется для полного счастья? Люди зачастую не могут дать вразумительного ответа на этот вопрос. А психологи утверждают, что человеку свойственно преувеличивать значение тех объектов и явлений, которые стали предметом их внимания именно сейчас. Чтобы вернуть истинный масштаб тому или иному объекту такого вашего внимания, проделайте мысленный эксперимент: вы это получили, вы этого добились. Вам кажется, что вы счастливы. А будет ли через год это ощущение сохраняться?

Гормоны, создающие ощущение удовольствия, уже не будут впрыскиваться в вашу кровь так же активно, как в момент удовлетворения желания. Почаще вспоминайте об этом, когда на вас начинает воздействовать агрессивная реклама. Посмотрите на этот ролик: тут показаны просто сумасшедшие люди, они выпили стакан газировки, а глаза у них на лоб лезут, как при полноценном оргазме. А за собой вы такого не наблюдали?

Ладно, не будем упрощать суть проблемы. Серьезный вопрос: какой доход сделает вас счастливым? Больше денег — больше счастья? Психологи утверждают, что эта закономерность действует, но только до определенного порога.

Так, американские исследователи считают, что при доходах свыше 80 тысяч долларов в год формула «больше денег — больше счастья» уже не работает. То есть человек с доходом 150 тысяч ничуть не счастливее того, кто зарабатывает «всего» сто тысяч.

Кстати, исследования показывают, что жители регионов с идеальным климатом в среднем не чувствуют себя счастливее, чем люди, обитающие в местах, где погода балует население нечасто. К хорошему привыкаешь очень быстро.

Так что относиться к жизни надо немного легче, спокойнее. Согласны?

Евгений Сивков