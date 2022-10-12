Бухгалтер — не спи! Инструкция против зомби

Человек для работы — или работа для человека? Люди решают эту дилемму с тех пор, как труд создал человека из обезьяны. Труд нелегкий, иногда неимоверно скучный. Как ответило человечество на этот вызов? К сожалению, не лучшим образом. Большая часть людей попросту превращает себя в зомби, переступив порог офиса, предприятия, магазина, учреждения. Выполняя свои служебные обязанности, человек отключает мозги и начинает действовать как автомат, контролируя свои действия периферийными участками сознания.

Жизнь во сне

Умение действовать «на автомате» — очень полезное свойство, приобретенное нами в ходе эволюции. Наше сознание наделено способностью приобретать привычки. Если вы десять раз повторили один и тот же маршрут (неважно, пешком или на автомобиле), то на 11-й раз вы не будете отвлекаться, вспоминая нужный поворот. В это время вы можете думать о чем-то постороннем, нежном, приятном, убаюкивающем... И вот вы уже на встречке или в канализационном люке, с которого какие-то весельчаки утащили крышку.

Так полезное превращается в катастрофическое.

Монотонный, неинтересный труд подобен привычному маршруту. И здесь сознание оказывает нам ту же самую медвежью услугу. Вы в сотый раз готовите квартальный отчет или составляете налоговую декларацию. Пальцы сами бегают по клавишам компьютера. А в голове — предстоящий юбилей любимой тетушки. Бац — и вас увольняют, бац — и вам приходится корпеть над уточненкой.

Так и хочется сказать: не спи, зомбеночком станешь! Пора просыпаться, включать свое сознание на полную катушку, когда это потребуется. Только тогда ваш труд станет продуктивным, и принесет вам радость, а работодателю пользу. Или даже наоборот: вам пользу, а работодателю... тоже пользу.

Таблетки против зомби

Кажется, Жванецкий придумал шутку про таблетки против танков: съел — и нет ничего. Я предлагаю прямо противоположный рецепт: настроил свой сознание должным образом — и все появилось, мир перестал угнетать оттенками серого, а заблистал всеми цветами радуги. Итак, начинаем.

Стань собой

Жизнь в сложно организованном, иерархически выстроенном социуме делает из нас лицемеров. Мы чуть ли не с младенчества приучаем себя подстраиваться под мнение коллектива, которое, в свою очередь, формирует воля его лидеров. Мы быстро начинаем понимать: так спокойней и надежней. Народ всегда прав, а начальству виднее. С одной стороны, так лучше всем, и отдельным личностям, и обществу в целом. А с другой стороны — это верный путь к застою. И для личности, которая превращается в унылого зомби, и для коллектива, который неизбежно проиграет конкурентную борьбу с более эффективно организованными стратами.

Как с этим бороться? Самое главное — перестаньте бояться. Да, искреннее поведение более энергозатратно, чем социальная мимикрия. А, с другой стороны, подавление своих эмоций — верный путь к стрессу.

Найдите в своем характере интересные черты и не стесняйтесь демонстрировать их коллегам, начальству, подчиненным. Чувство юмора, радушие, умение проявить эмпатию, профессиональные и деловые качества, пунктуальность... А потом поскребите по сусекам вашего интеллектуального амбара. Маловато будет? Пополните закрома — не пожалеете. Когда вы продемонстрируете окружающим знакомство с новинками налогового законодательства, например, на вас точно не обидятся. Но если в вашей конторе выражение «шибко умный» — это ругательство, подумайте о смене работы.

Небольшое замечание. Все, что выше говорилось о демонстрации интеллектуальных достижений, в большей степени приемлемо для мужчин. Мы до сих пор живем в патриархальном обществе, а потому «шибко умных» женщин обожают не все. Однако дамам тоже нелишним будет расти над собой. Но при этом параллельно им следует решить задачу: как в нужный момент прикинуться «прелесть какой дурочкой». Подобные упражнения уже сами по себе способны доставить удовольствие.

И еще условие. Как сказал один умный человек (то ли Солон, то ли Гиппократ, то ли вообще Джавахарлал Неру) — все хорошо в меру. Если вы начнете уж слишком умничать — вас многие просто перестанут понимать. Не надо говорить, например, так:

«Достижение стратегического уровня возможно при создании глобальной системы информации, интегрирующей в себе гетерогенные подсистемы».

И вот так говорить тоже не стоит:

«Представляется необходимым срочно преобразовать действующую каноническую модель взаимосвязей в новую организационную динамику, которая позволит создать базу данных, ориентированную на объект».

Оговорюсь: эти примеры взяты мною из книги Мишеля Уэльбека «Расширение пространства борьбы». Сам я изъясняться подобным образом так и не научился.

Нужно помнить и о высоте порога собственной некомпетентности (нет, я таки могу почти как у Уэльбека!). Проще говоря: помните, что вы не гений. Поэтому не стоит забираться в такие интеллектуальные и профессиональные дебри, в которых вам разобраться не по силам. Давая советы начальству или рекомендации подчиненным, оставайтесь в пределах уже освоенных вами знаний и навыков.

Начнете блефовать — и когда-нибудь нарветесь на опытного игрока в покер.

И, наконец, искренность — важное условие для подъема по карьерной лестнице. Вы скажете, что на вершины власти зачастую поднимаются лизоблюды и подхалимы? Да, мы живем не в самом лучшем из миров. Но — каждому свое. Можно прорваться наверх, выскочив из-за спины босса, которому вы много лет заглядывали и вылизывали сами знаете куда и что. А можно продемонстрировать настоящие лидерские качества. Искренних вожаков народ уважает. Даже враги воздают им должное.

Гармония — или гармошка?

Со времен Шекспира выражение «Вся наша жизнь — игра» стала общим местом. А с легкой руки Эрика Берна умение распознавать ролевые психологические игры вошло в обиход начинающих психотерапевтов. Какая роль вам больше подходит? Как вести себя на работе? Кого надо изображать из себя при ведении деловых переговоров?

Мой совет: не увлекайтесь Берном и не злоупотребляйте Шекспиром. Если уж совсем хочется поиграть — осваивайте систему Станиславского, вживайтесь в роль так, чтобы она показалась вам максимально естественной. Помните об одной простой, как колумбово яйцо, истине: люди ужасно не любят, когда их считают дураками. Больше всего это, конечно, не нравится дуракам. И когда вы начинаете играть ту или иную роль, не будучи хорошим актером, это сильно раздражает.

Проверьте на себе, посмотрите типичный российский (турецкий, украинский) сериал. Ну и как? Так сериал можно выключить, а вот начальника, который изо дня в день изображает для подчиненных отца родного — проблематично или уголовно наказуемо.

Будьте гармоничней. Да, вы не слишком отзывчивы, да, вам не нравится биатлон по телевизору, вам неинтересны истории о том, какие умилительные шалости на счету внука вашей бухгалтерши. Или (свят, свят, свят!) музыка ДжакомоПуччини вам нравится больше, чем творения Михаила Круга. Вы — такой/такая. Постепенно к этому привыкнут. Может быть, вы прослывете чудаком, но это лучше, чем обрести репутацию лицемера, считающего окружающих скопищем идиотов.

Наш ответ Мюнхгаузену

Когда вы проснетесь, то почувствуете себя по-настоящему взрослым. А, как известно, взрослых людей от их несмышленых отпрысков отличает такое важное свойство, как ответственность. Нужно уметь отвечать, как за свои поступки, так и за действия подчиненных или просто зависимых от вас людей. Также необходимо воспитывать в себе корпоративную ответственность.

Если вы здоровы, находитесь в трудоспособном возрасте, имеете нормальное образование и приличную профессию — на кого вам можно жаловаться? Да, от Путина или коронавируса в этом мире многое зависит. Но винить их во всех ваших проблемах как минимум непродуктивно.

Привыкните к мысли: в своих бедах виноват в первую очередь я сам. А отсюда — очень важный психологический переход.

Раз виноват я сам, значит, и поправить ситуацию тоже в моих силах. И это — первый шаг к выходу из кризиса.Берите пример с Мюнхгаузена, который сам себя из болота вытащил.

Корпоративная ответственность означает, что человек, даже не занимающий высоких постов в организации, переживает за ее неудачи, радуется ее успехам. Что может быть противней сотрудника компании, который всем своим видом показывает: мне за это зарплату не платят. Да и за такую зарплату любое движение моего мизинца — акт самопожертвования.

Это — лакейская психология. Не нравится зарплата? Пойди, поищи побольше. А согласен работать за такую — будь добр, напрягись. Глядишь, и платить тебе станут побольше.

Вот минимум, который нужно освоить тем, кто не желает оставаться зомби и стать социально активной полноценной личностью.

Вместо послесловия

Пока я творил все вышеизложенное, ко мне подошла племянница, проходящая у нас стажировку. Она заглянула через мое плечо. Дескать, что там дядюшка ковыряется.

Просмотрела по диагонали текст и нежным голосом сообщила: да не топи ты Муму (это она слэнг старперскийтак освоила)! Кому все это нужно: к 2050 году искусственный интеллект все равно всех переместит в виртуальное пространство.

Она, как всегда права. Но вот как бы оставшиеся 30 лет прожить покомфортней?

Евгений Сивков