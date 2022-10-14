Хорошие привычки...

Что требуется человеку для того, чтобы помолодеть? Кто-то скажет, что для этого нужно пройти массу утомительных и дорогостоящих процедур. Но, оказывается, есть человек, который смог омолодить самый важный орган человеческого тела – головной мозг – просто соблюдая несколько простых правил и обзаведясь несколькими очень полезными привычками.

Расскажем историю этого человека, опишем рекомендуемые им привычки.

От наркомании к магистратуре

Зовут нашего героя Брайан Пенни. Живет он в Ирландии. Еще будучи подростком, Пенни пристрастился к наркотикам и стал героиновым наркоманом. В героиновом тумане он провел 15 лет своей жизни, но нашел в себе силы, прошел курс детоксикации, полностью освободился от героиновой зависимости. Пенни стал заниматься наукой, окончил магистратуру, написал книгу, регулярно выступает с просветительскими лекциями.

Он разработал эффективную методику омоложения головного мозга, что привело к потрясающим результатам. Сканирования головного мозга Пенни в институте нейронауки Тринити-колледжа в Дублине показали, что за пять лет этот орган помолодел на шесть с лишним лет. Этот стало очевидно после изучения такого важного показателя состояния мозга, как плотность серого вещества. Как Пенни этого добился?

Надо медитировать

Исследования нейрофизиологов говорят о том, что навыки медитации очень важны для омоложения мозга. По некоторым данным, головной мозг людей, обладающих такими навыками, более чем на семь лет моложе средних показателей.

Именно медитация помогает человеку снять стресс, который старит головной мозг. Что характерно, стресс чаще вызывают не внешние факторы, а внутренние переживания. То есть ваши тревожные мысли влияют на состояние головного мозга сильнее, чем внешние раздражители. Человек «накручивает» себя негативом, в его сознании начинает работать так называемая сеть пассивного режима работы мозга (СПРРМ). Это активирует гипоталамус, который передает сообщение в гипофиз, а тот активирует работу надпочечников. Как результат – в кровь впрыскивается доза кортизола, а именно этот гормон и порождает состояние стресса. Значит, требуется дезактивация СПРРМ.

Что предлагает Пенни: представьте ваши мысли в виде облаков, хорошие мысли – белые облака, плохие – черные грозовые тучи. Они будут проплывать перед вашим взором, а вы безучастно смотрите на них. В результате весь негатив будет как бы проскальзывать мимо вас.

Спрашивай, а не отвечай

Пенни утверждает, что задавать вопросы зачастую гораздо важнее, чем искать ответы на них. И он регулярно задает себе такие вопросы.

Могу ли я хотя бы частично держать под контролем сложившуюся ситуацию? Ведь если вы концентрируете усилия только над подконтрольным вам сегментом реальности, то вы существенно экономите свою энергию, в том числе и ментальную.

Почему я откладываю решение тех или иных проблем, которые необходимо как-то разрулить?

Что бы по этому поводу сказал мой гуру (это может быть, как знакомый человек, так и живший тысячу лет назад мудрец, которого вы очень уважаете)?

Что мог бы сказать по этому поводу я-вчерашний или я-завтрашний?

Если я принимаю такое решение – чем я должен буду для этого пожертвовать, что для меня важнее?

Как согласуется с моими принципами принимаемое мной решение?

Если я принимаю решение – какие самые негативные последствия оно может вызвать, насколько они будут плохи?

Согласитесь, очень правильные вопросы.

Спать нужно правильно

Правильный сон – важнейшее условие для полноценного функционирования головного мозга, поскольку именно сон позволяет выводить токсины и усиливает взаимодействие между нейронами. Как избежать бессонницы? Вот несколько советов от Пенни:

- не надо ложиться в постель, когда вам не хочется спать, пусть организм сам решает, когда ему лучше отдохнуть;

- если вы проснулись посреди ночи – не надо лежать в постели и пытаться заснуть во что бы то ни стало, лучше почитайте, примите ванну, посмотрите фильм и ложитесь спать, когда почувствуете, что вам это действительно хочется;

- постарайтесь всегда вставать в одно и то же время, иначе вас начнет мучить синдром джет-лага, возникающий при смене часовых поясов;

- поднимайтесь сразу после того, как услышали будильник, не надо валяться в постели, это может породить в головном мозге тревожные мысли;

- не употребляйте алкоголь в чрезмерных количествах, это приводит как к краткосрочным, так и долгосрочным негативным последствиям, нейроны могут получить серьезные повреждения, а объем серого вещества уменьшиться.

Информационная пища

Мозг питают новые знания. Но так же, как еда, информация может быть полезной либо вредной. Так что питайте свой головной мозг по мере возможности качественной информационной (и эмоциональной) пищей.

Нужно постараться развивать в себе мышление роста, приобретать новые знания и навыки, решать все более интересные и сложные задачи.

Потребляя полезную информацию, нужно параллельно отсекать информацию негативную и/или мусорную, совершенно бесполезную. Постарайтесь избегать по мере возможности негативных новостей, исключите из круга общения «тяжелых» и неприятных людей. Все это может породить стресс, что в свою очередь негативно отразится на состоянии отвечающей за обучение и память префронтальной коры головного мозга.

Постарайтесь определить для себя круг качественных источников информации, не заходите на фейковые сайты. На социальные сети не стоит тратить больше 40 минут в день (лучше блоками минут по 10). И читайте больше книг. Ведь если человеку приходят в голову по-настоящему умные мысли, если он создает по-настоящему интересные сюжеты – он не будет вываливать это в соцсети, а сядет за стол и начнет писать книгу. Если вы не можете определиться с тем, что почитать, беритесь за классику. Это проверено временем. Даже если книжка не зашла вам в школе – сейчас вы уже другой человек.

Хорошо, когда трудно

Не надо бояться трудностей. Наоборот, сложная ситуация может стать для человека трамплином для прыжка на новую ступеньку жизненного или карьерного роста. Из ошибок можно извлекать ценные уроки, а преодоление стресса – важнейший опыт. В тяжелые времена лучше всего, когда человек концентрируется не на самих трудностях, а на возможностях, которые они дают для роста.

Бойтесь бояться

Пенни рассказывает, как он преодолел страх выступать перед людьми. Он просто представил себе: что произойдет в самом худшем случае, что будет, если он потерпит полное фиаско? Оказалось, что это не смертельно. Он попробовал, втянулся, а теперь считаться очень хорошим лектором и испытывает удовольствие от своих выступлений. Отсюда вывод: не надо поддаваться страху, как не надо поддаваться эмоциям вообще. Сделайте так, чтоб ваша жизнь контролировалась рациональной составляющей вашего сознания.

Все чудесатее и чудесатее!

Говорят, что чудеса иногда случаются. Правда, очень редко. Стоит ли на них рассчитывать? Пенни утверждает, что надеяться на чудеса все-таки стоит. Он приводит пример из собственной жизни, когда благодаря необычайному стечению обстоятельств познакомился со знаменитым телеведущим, у которого очень хотел взять интервью.

Что же, давайте и мы с вами попытаемся дождаться чуда.

Решить проблему социализации

Как должен вести себя человек? Насколько полно он должен соблюдать весь комплекс социальных норм? Ведь прослыть белой вороной, наверное, не очень приятно.

Пенни считает, что полностью доверять общественному мнению не стоит. Нужно слушать свой внутренний голос, свое сердце, поступать так, как оно тебе велит. Не переступая рамок закона, разумеется.

Пенни приводит в пример себя. Он не послушался родных, которые требовали, чтобы он нашел себе нормальную работу после освобождения от наркозависимости. Он пошел своим путем и стал тем, кем мечтал, добился серьезных успехов.

Говорите с собой

Исследователи утверждают, что именно язык во многом определяет характер эмоций, охватывающих человека. Как вы скажете – так, скорее всего, и будет. Если вы говорите себе, что стоящая перед вами задача решена не будет – так оно и произойдет. А если вы утверждаете, что трудности вас только закаляют, что вы справитесь с чем угодно – у вас есть шанс стать победителем.

Человеку стоит освоить искусство внутреннего диалога. Вы можете поделиться со своим внутренним голосом самым сокровенным, обсудить самые острые, самые насущные вопросы. Разговаривайте с собой, ставьте перед собой задачи, определяйте способы их решения. Вы со временем поймете, что полностью контролируете себя. Вы перестанете тревожиться по поводу вещей, на которые по объективным причинам повлиять не можете.

Евгений Сивков