Криптовалюта и налоги

Нужно платить налоги

Сразу отметим: платить налоги с криптовалюты необходимо просто потому, что в соответствии со ст. 207 НК РФ налогами облагается любой доход.

Что касается именно доходов от операций с криптовалютой, то Минфин дал конкретное разъяснение в своем письме от 21 мая 2018 г. N 03-04-05/34004. Там говорится:

«Особый порядок налогообложения доходов физических лиц при совершении ими операций с криптовалютами Налоговым кодексом Российской Федерации не установлен. Вместе с тем согласно статье 41 Кодекса доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая для физических лиц в соответствии с главой 23 „Налог на доходы физических лиц“ Кодекса».

И далее там же:

«Налоговая база от операций купли-продажи криптовалют определяется как превышение общей суммы доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи соответствующей криптовалюты, над общей суммой документально подтверждённых расходов на её приобретение».

Существенную роль при налогообложении операций с криптовалютой играет объем получаемых доходов. Для начала необходимо понять, имеется ли возможность уплатить налоги со всех выводимых денежных средств или такая возможность отсутствует из-за того, что совершается множество операций и маржа небольшая, как это случается при трейдинге и арбитраже. Ведь тогда оплата налогов со всех выведенных денег приведет к тому, что налоговые платежи просто поглотят практически все доходы.

Мнимые проблемы

Чего не стоит бояться, решая проблемы с легализацией операций по криптовалюте?

Во-первых, отсутствия на руках договоров с покупателем криптовалюты в письменной форме. Ведь приобретение криптовалюты, например, на той же бирже, вполне законно.

Во-вторых, многие сегодня опасаются, что начало процесса уплаты налогов приведет к тому, что решение бюрократических вопросов с налоговым ведомством отнимет массу времени. Сразу скажу — это не так. Большую часть проблем с ФНС сегодня можно решить автоматически, в электронной форме.

Как лучше платить

Вы можете платить налоги либо как индивидуальный предприниматель (ИП), либо как физическое лицо (второй вариант - не рекомендую).

Если налоги платит ИП, то к нему могут применяться правила п. 1 ст. 346.15 НК РФ: при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учитываются доходы, определяемые в порядке, установленном п. 1 и 2 ст. 248 НК РФ.

Чаще всего применяется система налогообложения УСН 6 процентов. Кроме того, придется уплатить страховые взносы (на 2022 год сумма составит 43 211 руб. — это минимальная сумма).

Физическое лицо обязано уплачивать НДФЛ по ставке 13 процентов. Если вам неохота приобретать статус ИП, можно просто отчитываться через три года по НДФЛ. Правда, такой вариант осложняется перспективой быть привлеченным к ответственности за незаконное предпринимательство. Это возможно при больших доходах, получаемых систематически (см. определение предпринимательской деятельности, которое приведено в абз. 3 ч. 1 ст.2 ГК РФ).

Что касается такого варианта, как уплата налогов по операциям с криптовалютой в качестве самозанятого, то такая возможность законом не предусмотрена (см. ч. 3 ст. 1 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 № 259-ФЗ; ст. 128 ГК РФ; ст. 4 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“» от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Резюмируя положения данных нормативных правовых актов, можно сделать вывод: самозанятый не имеет права заниматься перепродажей имущества, каковым является криптовалюта.

Но имеется одно важное исключение: майнинг не может считаться перепродажей, то есть такую операцию вполне можно совмещать с самозанятостью.

Важно правильно отразить доходы от майнинга в приложении «Мой налог», чтобы ИФНС не смогла переквалифицировать такой доход в доходы физлица.

А если не платить?

Если вы не станете платить налоги с операций с криптовалютой, вы несете серьезные риски.

Вам могут заблокировать счет в банке на основании 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г.

По заявлению представителя Альфа-Банка, любое упоминание крипты (в документах) приведет к мгновенной блокировки счета.

Причем запрос от банка может поступить уже после получения денежных средств, когда клиент, например, покупает квартиру, снимает деньги со счетов в крупных размерах, обменивает валюту, переводит деньги родственникам.

Так, при покупке квартиры или машины информация об этом поступит в ИФНС, поскольку инспекторы должны исчислять и контролировать налог на имущество и транспортный налог.

Но после получения данной информации у инспекторов могут возникнуть вопросы об источниках получения этих средств, о соответствии таких сумм официальному доходу налогоплательщика.

Такие же вопросы могут возникнуть у контролеров при активной скупке гражданином иностранной валюты или при внесении им серьезных сумм на вклады в банке либо на брокерские счета.

В том случае, если вы нарушаете сроки, отчитываясь по налогам, вам грозят пени (см. ст. 75 НК РФ) и штрафы (см. ст. 119, ст. 122 НК РФ).

И, наконец, уголовная ответственность:

— ст. 171 УК РФ, незаконная предпринимательская деятельность. Лимит для наступления ответственности составляет 2 млн. 250 тыс. руб.

— статья 198 УК РФ, уклонение физического лица от уплаты налогов.

Рекомендации

Лучший способ «крепкого сна»: регистрируйте индивидуального предпринимателя, покупайте кассовый аппарат, пробивайте на кассовом аппарате все поступления на карточку, наличкой, на расчетный счет (что бы не было вопросов) от операций криптовалюты. Все поступления включайте в декларацию и платите 6 процентов налог.

Но это еще не все, полную информацию по учету и налогообложению криптовалюты и не только (NFT, ЦФА и операции Метавселенной) мы расскажем на ближайшем вебинаре на Клерке (18 ноября 2022 года в 15:00). Занимайте места.

Евгений Сивков