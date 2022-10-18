Где Конфуций, а где современный консалтинг

У каждого человека в жизни рано или поздно наступает такой момент, когда хочется получить ответы на извечные вопросы. Причины на это могут быть разные, но вопросы всегда одни: где справедливость, что есть истина, а главное, в чем смысл жизни. Часть ответов, я нашел у великих мудрецов. Более того, максимально постарался приблизить древние советы к современным условиям нашей жизни. А это означает, что вы сможете использовать мысли великих философов для решения своих задач, как в личной жизни, так и в бизнесе.

Лично у меня сразу стали «вылезать ошибки», вернее, причины, по которым они возникали и в бизнесе, и в человеческих отношениях. Я получил в руки настоящую инструкцию по техники эксплуатации «телодуши» без буквы «и». И все это благодаря мудрецам, которые поделились опытом прожитой жизни и накопленными знаниями, дав ответы на наши самые животрепещущие вопросы.

Вы можете не соглашаться со мной, как со своим современником, но с мыслями мудрецов — этого просто не может быть.

А значит, вы сможете использовать их изречения, например, при подготовке к выступлениям, в разговоре или споре с коллегами или клиентами.

«Да будут прокляты те, кто раньше нас высказал наши мысли!» Элий Донат, Иероним. Толкование на «Екклесиаст», I) (185, с.209)

Итак, ближе к жизни. При изучении материала обращайте внимание на следующие моменты:

1. Большинство мыслей мудрецов изложены их учениками. Тексты, дошедшие до наших дней, переписывались многократно. Люди, которые писали о Конфуции, Лао-Цзы, Будде — писали о них и излагали их мысли, исходя из своего понимания. Кстати, также, как и я, буду излагать все, что было описано кем-то, адаптируя информацию к условиям современной жизни.

2. Мудрецы, выдвигая идеи не следовали им слепо. Точнее сказать, они действовали не в соответствии с идеями выдвинутыми ими, а в соответствии со сложившимися обстоятельствами.

3. Возможно, я многих разочарую, но мудрости научиться нельзя. Мудрость можно только впитать. Поэтому использование методов обучения, полученных в школах и университетах, не поможет получить мудрость.

Обратитесь к йоге или медитации, это ускорит путь к мудрости. Обычные знания растут и изменяются. Мудрость же вечна и неизменна. Именно поэтому она применима и актуальна даже в наше время и будет актуальна после нас.

4. Многие афоризмы мудрецов для того, чтобы обратить на них внимание, придать важность, преподносятся в виде метафор. Новорожденный Конфуций обладал необыкновенной, даже чудовищной наружностью, например, рот его был подобен озеру, губы как у быка, спина как у дракона. Это всего лишь символические истории, задача которых подчеркнуть важность событий или мыслей. Поэтому нет необходимости по этому поводу делать какие-то выводы, отнеситесь к этому, как к авторской задумке.

Отцу Конфуция на момент рождения сына было семьдесят лет, матери — меньше двадцати.

Правду говорят, что в неравных по возрасту браках рождаются гении.

Конфуций был высокого роста — 1 метр 91 см — и грузного телосложения, голова его имела форму бугра. В три года он остался без отца, в семнадцать лет без матери. Будучи ребенком, играя, Конфуций часто расставлял на столике подносы и чаши для жертвоприношения, воссоздавая ритуальные обряды.

В 22 года он уже предстает перед обществом в качестве учителя, вокруг которого собирается немало молодых людей, жаждущих познакомиться с церемониями и истинами древней мудрости. У Конфуция было три тысячи учеников, семьдесят два из них особенно близки к учителю, двенадцать следовали за ним неотлучно. Из всех учеников только семьдесят прошли полный цикл «Образования Конфуция».

По его собственным словам, он не отказывал в наставлении никому, кто являлся к нему со связкой валяного мяса (современный вариант, так популярных бизнес консультантов). Со своих слушателей брал скромную плату, а впоследствии стал жить на средства нескольких богатых учеников, предоставивших ему помещение для школы.

Изучая материал о Конфуции, который мне удалось систематизировать и объединить для «Практической философии», я пришел к выводу, что этот мудрец, как чистокровный истинный китаец, привязанный мыслями и чувствами к непосредственному, видимому и осязаемому, был практиком до кончиков пальцев на ногах и по жизни старался руководствоваться исключительно здравым смыслом и сухим расчетом.

Все его консультации (учения), во-первых, были подтверждены историей (предками), как правило, по-современному, имели «ссылку на авторство».

Во-вторых, они решали насущные проблемы — что делать, как говорится, здесь и сейчас. В первом случае учитель опирался на неоспоримый авторитет- мудрость предков. Во втором, своими учениями или советами он решал житейские проблемы или задачи сегодняшнего дня. Именно за практические решения люди платили ему и были благодарны. Конфуций — консультант всех консультантов, по-другому и не скажешь. Когда вы будете читать изречения Конфуция, и не которые из них будут казаться вам «нереальными», поверьте, если вдуматься для каждого есть практическое применение.

Если вам понравилась «систематизация» ... я продолжу разговор о Конфуции в следующей статье .. для этого достаточно поставить понравилось.

Евгений Сивков