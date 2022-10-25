Обычное утро в Московском офисе, серия мотивирующих фраз от робота "Екатерина -2"
Для чего нужен робот: утренняя мотивация от робота "Екатерина -2"
Обычное утро в Московском офисе, серия мотивирующих фраз от робота "Екатерина -2"
Обычное утро в Московском офисе, серия мотивирующих фраз от робота "Екатерина -2"
Обычное утро в Московском офисе, серия мотивирующих фраз от робота "Екатерина -2"
Портал поставщиков предоставляет МСП со всей страны гарантированный рынок сбыта.
Московские производители все чаще объединяются с регионами.
До этого речь шла о продлении программы только до 1 января 2023 года.
Кроме налогов также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам.
Призванным по частичной мобилизации ИП и единственным учредителям предоставлена отсрочка по налогам, сборам и страховым взносам, а также продлены сроки сдачи налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам.
Новый сервис уже запустили Минцифры совместно с ПФР.
Рассказываем об учете доходов, обязательных требованиях, которые вы должны выполнять на упрощенке по налоговому учету.
Пассивный доход — это хорошо. Тут сложно спорить, и вообще двух мнений быть не может. Но стоит ли ставить целью долгосрочных инвестиций получение пассивного дохода? Я считаю, что инвестиции с целью получения пассивного дохода — это неправильно.
Любой гражданин может подать жалобу в ФАС на завышенные цены или тарифы.
Официально работать на нескольких работах можно, пояснил Минтруд. Первая работа, выполняемая по трудовому договору и занесенная в трудовую книжку, будет считаться основной, вторая и последующие работы — по совместительству.