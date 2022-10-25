Для чего нужен робот: утренняя мотивация от робота "Екатерина -2"

Обычное утро в Московском офисе, серия мотивирующих фраз от робота "Екатерина -2"

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Обычное утро в Московском офисе, серия мотивирующих фраз от робота "Екатерина -2"

Евгений Сивков
Евгений Сивков
налоговый консультант в Россия и ближайшее зарубежье

Повышение квалификации

Налоги, взносы, пошлины

❗❗❗ Мобилизованным дали отсрочку по налогам, взносам и декларациям

Призванным по частичной мобилизации ИП и единственным учредителям предоставлена отсрочка по налогам, сборам и страховым взносам, а также продлены сроки сдачи налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам.

Мероприятия

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Инвестиции

Получение пассивного дохода — это неправильная цель инвестирования

Пассивный доход — это хорошо. Тут сложно спорить, и вообще двух мнений быть не может. Но стоит ли ставить целью долгосрочных инвестиций получение пассивного дохода? Я считаю, что инвестиции с целью получения пассивного дохода — это неправильно.

Получение пассивного дохода — это неправильная цель инвестирования
Трудовое право

👈👉 Можно работать на двух работах одновременно

Официально работать на нескольких работах можно, пояснил Минтруд. Первая работа, выполняемая по трудовому договору и занесенная в трудовую книжку, будет считаться основной, вторая и последующие работы — по совместительству.

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