Для чего нужен робот: утренняя мотивация от робота "Екатерина -2"

Пассивный доход — это хорошо. Тут сложно спорить, и вообще двух мнений быть не может. Но стоит ли ставить целью долгосрочных инвестиций получение пассивного дохода? Я считаю, что инвестиции с целью получения пассивного дохода — это неправильно.