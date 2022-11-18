Про хорошее настроение на работе

Как сделать человека счастливым? Наверное, сберечь ему отличное здоровье и найти для него прекрасного спутника жизни. А еще надо помочь ему сохранить ровное, хорошее настроение на работе. Могу подсказать несколько способов, которые я сам узнал, познакомившись с книгой Далай Ламы «Искусство быть счастливым. Руководство для жизни».

Далай Лама – человек высокой мудрости, так что прислушаться к его рекомендациям, наверное, стоит любому.

Лидер буддистов всего мира считает, что найти свое счастье сможет лишь тот, кто овладел искусством тренировки своего разума. Если вы считаете, что счастье – то же самое, что удача или фарт, то вы, скорее всего, останетесь в дураках. А те, кто попробуют тренировать свои эмоции, возможно, действительно станут счастливее.

Носите на лице смайлик

В мире регулярно проводятся опросы с целью выявить самую счастливую страну на свете. Россия в верхней части подобных списков фигурирует не часто. И вовсе не потому, что материальный уровень жизни у нас не самый высокий, те же США тоже не входят в число лидеров-счастливчиков. Возможно, причиной тому наш менталитет. Мы не любим улыбаться. Между тем, одно из правил, которые должен соблюдать устремленный к счастью человек, очень простое: улыбайтесь! Вы скажете, что американцы как раз вовсю улыбаются. Но они, скорее всего, не соблюдают какие-то другие правила (это – их проблемы). А вот россиян даже за границей опознать легко: ходят такие угрюмые граждане, плотно сомкнув губы, как будто у всех у них – самые плохие дантисты на свете.

А ведь существует прямая физиологическая зависимость между такой мимической комбинацией, как улыбка, и хорошим настроением. Попробуйте растянуть губы в улыбке и одновременно подумать о чем-то неприятном. Скорее всего, у вас это не получится. Или улыбка сползет с физиономии, или дурные мысли из головы вылетят.

Не надо печалиться

Тревожность – свойство, выработанное в человеке эволюцией. Беспокойство по поводу будущих событий заставляет людей быть максимально собранными и предельно острожными. С одной стороны, это неплохо. А с другой – не стоит перегибать палку. Ну не нужно вам забивать голову мыслями о том, каким будет курс мировых валют через полгода, какой очередной налоговый фортель выкинет наше правительство. Это все – форс-мажор. Мы ничего сделать с этим не можем. А нервную и сердечно-сосудистую систему напрягаем. Так что давайте переживать неприятности по мере их наступления. А пока – глубокий вдох, и сохраняем полное спокойствие. Опросы показывают, что население Бутана чувствует себя более счастливым, чем в Америке. Просто в Гималаях реже интересуются биржевыми сводками, чем в Нью-Йорке и Калифорнии.

Отдых: чаще и больше

Еще информация к размышлению по результатам опросов. Итальянцы больше довольны жизнью, чем американцы. Знаете, почему? Итальянцы гораздо дольше и чаще отдыхают. У них оплачиваемые отпуска длиннее, чем в США, то же касается и отпусков декретных, и больничных, и праздничных дней. Работяги-американцы, что называется, горят на работе, а сибариты-итальянцы в это самое время наслаждаются прелестями средиземноморской кухни, нежатся на солнышке, употребляют качественное вино в рекомендованных медициной количествах. Так что не упускайте случай насладиться сиестой и никогда не забывайте самый великий итальянский слоган: Dolce Far Niente (сладостное безделье).

Бойтесь скуки

Один из самых страшных наших врагов – скучная, монотонная, неинтересная работа. С этим надо бороться. Постарайтесь по мере возможности разнообразить способ выполнения ваших трудовых обязанностей. Стремитесь разнообразить свой функционал. При этом не надо бояться, что вы переработаете. Мало того, что вы избавите себя от скуки, вы увеличите свой трудовой потенциал, повысите шансы воспользоваться социальным лифтом, обратите на себя внимание руководства. И вам это когда-нибудь зачтется.

Каждый человек – лидер

Разумный руководитель не станет стеснять подчиненных жесткими регламентными требованиями. Наоборот, он постарается предоставить им максимум свободы для реализации заложенного в каждом человеке творческого потенциала. Так вы сможете убить двух зайцев: повысить хозяйственные показатели компании и заодно сделаете сотрудников хоть чуточку счастливее. Одно другому не мешает. В каждом человеке дремлет лидер. Или, повторяя слова Наполеона: в ранце любого солдата лежит маршальский жезл.

Делитесь полномочиями

Продолжим наполеоновскую тему. Военные историки утверждают, что большую часть побед великого полководца одержали для него его маршалы. Наполеон предоставлял им самые широкие полномочия, не давил инициативу. Результат налицо. Правда, под Ватерлоо один маршал-таки подкачал… Но не будем о печальном. Топ-менеджер должен все-таки мыслить по-наполеоновски. Не стоит бояться делегировать полномочия. Способный подчиненный сможет выполнить важную задачу, а высвободившееся время вы посвятите решению задач стратегического характера.

Работа – к радости ода

Если вам неприятна работа, которая нужна исключительно для зарабатывания денег – мне вас искренне жаль. Жизнь так коротка, а вы тратите как минимум по 40 часов еженедельно на занятие, которое вам отвратительно. Мой вам совет: бросайте это никчемное дело, найдите занятие по душе. Даже если вы потеряете в доходах – ваши нервы, счастье ваших близких все равно стоят дороже. Не стесняйтесь получать удовольствие от жизни.

Евгений Сивков