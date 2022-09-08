Менеджмент

Мелочь, которая поможет повысить лояльность клиентов

Принимайте возвраты расходных материалов — особенно если, как и я, торгуете сантехникой, товарами для дома и ремонта. Эту идею я почерпнул из собственной боли.

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Мелочь, которая поможет повысить лояльность клиентов

Когда люди делают ремонт, обычно они покупают расходные материалы с запасом, потому что заранее не знают, сколько именно материалов потребуется. В итоге после ремонта у человека остается еще около 10-15% ненужных расходников — пластиковых и металлических фитингов, неиспользованных силиконовых гелей, герметиков, гидроизоляционных материалов. Также бывает так, что человек покупает эти материалы под один размер сантехники и труб, но в итоге размер оказывается другой, и расходники тоже оказываются не нужны.

Что делать со всеми этими ненужными расходниками? Кто-то просто выкидывает их, кто-то отправляет на антресоль с мыслью «авось когда-нибудь пригодится». Но по-хорошему ненужные расходники было бы здорово вернуть обратно в магазин.

Конечно, всякие отрезные материалы и испорченные, распечатанные, явно бывшие в употреблении расходники принимать не надо. Но если банка или мешок запечатаны, если кран не крутили — верните человеку деньги, и вы получите постоянного клиента на всю жизнь.

Когда вы принимаете ненужные расходники назад, клиент видит ваше отношение и возвращается вновь и вновь уже за более дорогими вещами. Например, закончив подготовительные ремонтные работы, человек может вернуться к вам за полотенцесушителем, краном, душем, шторками для ванны и тумбами под раковину.

После того как я начал придерживаться этого принципа, я заметил что отношения с покупателями улучшились. Поэтому теперь мы с продавцами всегда предупреждаем клиентов о том, что неиспользованные расходники можно вернуть. Их эта возможность очень радует, а нас не особо напрягает — мы принимаем обратно только расходники в новом состоянии, так что их можно вернуть на склад и потом снова продать.

Да и вообще — не жадничайте :) Конечно, у компании может быть недостаток оборотных средств и может не быть возможности возвращать клиентам деньги, но все-таки важно стремиться к тому, чтобы в обороте всегда были деньги. И тогда будет больше возможностей радовать клиентов и сотрудников и развивать бизнес.

AlexCo
AlexCo
Директор

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