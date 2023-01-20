НДФЛ

НДФЛ нерезидента за истекший год. Кто должен платить: работодатель или сотрудник?

Что нужно сделать компании в новом году с НДФЛ работника, который утратил статус налогового резидента? — вопрос, который мы часто получаем в последнее время от наших клиентов. Кажется, что ответ на него очевидный. Но это не совсем так.

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НДФЛ нерезидента за истекший год. Кто должен платить: работодатель или сотрудник?

Для начала давайте вспомним матчасть. При утрате статуса налогового резидента по итогам года сумма НДФЛ должна быть пересчитана по ставке 30% и удержана работодателем из доходов специалиста. Вот тут-то и возникают сложности.

Для наглядности приведем пример. Допустим, доход работника 200 000 рублей. Значит, по итогам 2022 года фирма должна будет доплатить 34 000 с каждой выплаты, или в годовом выражении – 408 000 рублей. Если в 2023 году работодатель будет удерживать эту сумму с каждой выплаты работнику, то сумма удержаний будет более 30%.

Однако в соответствии со статьей 138 Трудового кодекса общий размер всех удержаний с одной выплаты в рассматриваемом случае не может быть больше 20%. Что же делать?

Честно об этом сообщить в инспекцию. Сделать это нужно письменно, таковы требования пункта 5 статьи 226 Налогового кодекса. Предельный срок извещения: 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Используйте для сообщения форму 6-НДФЛ. Получив ваше извещение, ревизоры отправят сотруднику уведомление о доплате НДФЛ самостоятельно. Работник, утративший статус резидента, должен перечислить налог не позднее 1 декабря следующего года.

Так же обратим внимание, что в описанной ситуации работнику не надо самостоятельно подавать декларацию по форме 3-НДФЛ. А вот если фирма НДФЛ не удержала и не известила об этом ревизоров, то специалист все же должен будет направить декларацию и перечислить налог.

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