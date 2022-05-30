Все про адвокатов по экономическим преступлениям: как выбрать, какие рейтинги смотреть и как это работает

Рейтинги лучших адвокатов по экономическим преступлениям

Люди любят рейтинги. Причина понятна, при всем многообразии выбора в современном мире сделать осознанный выбор какого либо товара или услуги очень сложно. Тем более, если эта сфера от вас далека и вы никогда ей раньше не интересовались.

Неожиданно приходит повестка на допрос или опрос, запрос о предоставлении огромного количества документов в ОЭБ или следователю. Если нет знакомого специалиста по таким вопросам, начинается поиск адвоката. Сеть предлагает в том числе и так называемые рейтинги лучших адвокатов и тому подобное.

Липовые рейтинги лучших адвокатов по экономическим делам и отзывы

Большинство так называемых рейтингов и списков лучших адвокатов в Москве и так далее в интернете это всего лишь продукт маркетологов. Делаются они одним способом - в список включают лучших и самых известных адвокатов, таких как Резник Генри Маркович, Падва Генрих Павлович и другие, а между ними, а иногда еще и выше (!!!) ставится один или два нужных адвоката. Руководитель одной из таких «юридических групп» уже лишен статуса адвоката решением Адвокатской Палаты г. Москвы. То же самое касается и большинства отзывов, самым лучшим способом поиска адвоката остаются старые добрые рекомендации лично известных вам людей.

Данные рейтинги зачастую используют атрибутику адвокатских палат и органов юстиции. Между тем, адвокатские палаты неоднократно подчеркивали, что никакого отношения к формированию рейтингов адвокатов не имеют (например, см. Разъяснение АП г. Москвы от 30.10.2019 года.

Касательно отзывов - прямо запрещено пунктом 1 статьи 17 Кодекса профессиональной этики адвоката давать себе оценки и публиковать отзывы третьих лиц о своей работе.

Возникают закономерные вопросы об информированности адвокатов, размещающих отзывы, либо именующими себя "лучшими адвокатами России", "лучшими адвокатами по экономическим преступлениям в Москве" и так далее, с Кодексом профессиональной этики адвоката вообще.

Стоит ли обращаться в крупные и престижные международные юридические компании с уголовной практикой и адвокатские образования с "медийным" адвокатом во главе? White-collar crime in Russia - top ranked lawyers and law firms

Если вы представитель очень крупного бизнеса, известной международной публичной компании, конечно же стоит. В таких компаниях руководители практики - известные специалисты в своей области. Но в наших условиях многие компании, пользуясь неинформированностью людей, просто пытаются себя выдать за известную юридическую компанию. Если хотите обратиться в известную организацию – можно обратиться к признаным международным рейтингам. Единственный момент - в данных рейтингах по правилам могут участвовать только юридические компании и адвокатские бюро. Поэтому большинство адвокатов ( а в России большинство адвокатов состоят в коллегиях или ведут деятельность в адвокатских кабинетах) в данных рейтингах участвовать не могут.

Для примера, вот данные (возьмем для краткости топ категории) рейтинга Chambers and Partners - top ranked lawyers в категории Corporate Crime: Senior Statespeople Genrikh P Padva Padva & Partners Genry Reznik Reznik, Gagarin & Partners Band 1 Victoria Burkovskaya Egorov Puginsky Afanasiev & Partners Alexander Gofshteyn Padva & Partners

Медийные адвокаты

Что касается "медийных" адвокатов, то они чаще всего оказываются специалистами по другим категориям дел (привлекающей широкую публику). Если Вы не являетесь очень известной персоной, то вами в любом случае будет заниматься обычный сотрудник адвокатского образования.

Почему вас преследуют по экономическому делу, которое имеет к вам очень опосредованное отношение?

Адвокаты по экономическим преступлениям в Москве и других регионах постоянно сталкиваются с тем, что правоохранительные органы, прикрываясь уголовным делом по экономическому преступлению, возбужденному в отношении сотрудников другой организации либо по факту совершенного преступления, не имеющего никакого отношения к Вашей организации, получают хорошую возможность оказывать на Вас давление.

Номер уголовного дела позволяет производить обыска, выемки, угрожать приводом свидетелям. Адвокат может помочь оградить себя от незаконного преследования, вернуть изъятые документы.

Возбуждение дел по экономическим преступлениям в большинстве случаев происходит либо незаконно, либо данные дела не имеют лично к вам или вашей организации прямого отношения. Это делается некоторыми недобросовестными сотрудниками органов с целью улучшения показателей работы, получения некоторых выгод. Иногда в сговоре с конкурентами данные дела используются для получения необходимой информации либо с целью устранения конкурента.

Принимаются полезные документы - например указание Генпрокуратуры России N 387/49, МВД России N 1/7985, СК России N 1/218, ФСБ России N 23, ФТС России N 266-р от 23.07.2020 "Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности", однако подобные документы зачастую декларативны и оставляют пространство для действий правоохранителям.

На что в первую очередь обратить внимание при поиске адвоката по экономическим делам?

Годы работы по довольно сложным и чувствительным по возможным последствиям для клиентов делам, общение с коллегами и клиентами привело к меня к мысли, что первое, на что нужно обратить внимание - это на кого именно будет работать юрист за ваши деньги!

Речь конечно не о претензиях по поводу отвалившегося каблука.

Скорее о делах, связанных с правоохранительными органами, имуществом, конфиденциальной информацией.

Нет числа случаям, когда приглашенный специалист в итоге действовал в интересах конкурентов и их юристов или правоохранительных органов. Как было сказано в каком-то фильме - "клиенты приходят и уходят, а мы остаемся".

Как же избежать подобной ситуации? Может быть, искать адвоката или юриста только по рекомендациям знакомых? Нет, все не так просто. Приведу два реальных примера из реальной жизни, истории известны мне от моих клиентов.

Строительная компания в Москве, дела шли неплохо, оборот рос. Так же начал расти и интерес со стороны правоохранительных и налоговых органов родного округа г. Москвы, однако все ограничивалось обычными запросами и т.д. Учредители решили превентивно найти человека, который помог бы в решении возможных проблем, искать решили по рекомендациям знакомых. Естественно, такой замечательный и нужный человек быстро нашелся, назовем его Дмитрий. Спаситель навел справки и сообщил, что нужно срочно переходить в другой округ, более дружественный, там уж у компании точно все будет в порядке. Перешли. Ровно через месяц пришел ОБЭП (ОЭБ и ПК). Замечательный человек Дмитрий смог решить проблему за очень большой гонорар. Потом проявила интерес налоговая, Дмитрий и тут помог, не бесплатно, конечно. Еще через четыре месяца пришли опять из ОБЭП, но из другого отдела. Так прошло почти два года, гонорары росли, а поток визитеров из различных органов не иссякал. Оплачивать все это становилось уже слишком дорого, учредители уже начали понимать, что к чему. Долгая история. В общем, сменилось две команды адвокатов и прошел год для того, чтобы Дмитрий и его друзья из органов забыли дорогу в эту компанию. Напомню, что Дмитрия пригласили по рекомендации.

Вторая история в общем-то похожа, тоже нашли по рекомендации.

Крупная компания в Москве, сферу не буду говорить, большое количество контрагентов. В связи с некоторой спецификой, компания располагала большим массивом разной интересной информации по своим контрагентам. Проблемы начались у контрагентов. Спустя год возникли подозрения, пригласили определенных специалистов. Специалисты установили связь привлеченной юридической компании с сотрудниками правоохранительных органов. Тоже компанию пригласили по рекомендации. Кстати, ее руководитель до сих пор периодически мелькает по телевизору.

Вывод - в любом случае стоит быть осмотрительным.

Что делать, если ошиблись с адвокатом?

Если что то не нравится в частностях, не спешите и попробуйте обсудить с ним. Если уверены в ошибочности выбора, не бойтесь менять. Пусть путем проб и ошибок, но вы найдете того человека, которому сможете доверять и который будет бороться за ваши интересы. Хороших людей больше, чем плохих, и адвокатов это тоже касается.

Автор статьи адвокат Смоленцев С.А.

8 (903) 2254665

редактировано 29 мая 2022 года

Спасибо за внимание.