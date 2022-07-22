Раздаём рекламных котов в телеге!

Ажиотаж на рекламу в телеграм-каналах растет, поэтому Клерк дарит всем желающим скидку 25% !!!

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Раздаём рекламных котов в телеге!

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Всем привет!

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У нас есть своя страничка в Вк, Одноклассниках , в различных нельзяграммах😼 и аж 7 каналов в Телеграме: Бухучет и налоги, Бух.Молния, КУБ, Бух!Джоб, Бух.Хантер, Ночной бухгалтер, Чат для бухгалтеров.

Совокупно Клерк насчитывает более 130 000 подписчиков!😺

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Всех цомк♥

Офисный кот🐱‍👤

Офисный кот
Офисный кот
Ведение бизнеса

Микрофинансовая организация купила банк. И это почти революция

Одна из крупнейших на рынке микрозаймов МФК «Мани мен» приобрела небольшой региональный банк Газнефтьбанк. До этого было наоборот: кредитные организации расширяли бизнес за счет микрофинансовых организаций.

Повышение квалификации

Санкции 2022

Налоговики скроют баланс и сведения в ЕГРЮЛ по компаниям, попавшим под санкции

Если в отношении компании введены иностранные санкции, то данные ее бухотчетности в ГИР БО, а также информация из ЕГРЮЛ будут закрыты для широко доступа. Для этого компания должна быть включена в специальный перечень.

Мероприятия

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Самозанятые

Как ФНС наказывает бизнес. Судебная практика по самозанятым

На самом деле чаще не налоговики, а бизнесмены, которые работают с самозанятыми, умудряются наказать сами себя. Пренебрегая элементарными правилами оформления отношений, они «добиваются» пересчета налогов и взносов, штрафов и пени за просрочку их уплаты, привлечение к ответственности как по НК, так и по КоАП (ст. 5.27).

Как ФНС наказывает бизнес. Судебная практика по самозанятым
Самозанятые

Сотрудничество с самозанятыми. Как налоговики определяют необоснованную налоговую выгоду

С момента вступления в силу закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, разрешающего работу с самозанятыми по упрощенной схеме налогообложения доходов гражданина, прошло уже более трех лет, однако, там, где у бизнеса появляется возможность сэкономить, сразу начинается пристальное воздействие со стороны налоговиков.

Сотрудничество с самозанятыми. Как налоговики определяют необоснованную налоговую выгоду
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