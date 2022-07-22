Раздаём рекламных котов в телеге!

Жара не только за окном, но и в соцсетях Клерка🔥

Всем привет!

Мы к вам с новостями, и очень приятными😏

Вы же знаете, что Клерк активно ведет соцсети и публикует там анонсы всех полезных и интересных материалов, выходящих на сайте?

Если вы еще не успели подписаться, то это тот самый момент 😘

У нас есть своя страничка в Вк, Одноклассниках , в различных нельзяграммах😼 и аж 7 каналов в Телеграме: Бухучет и налоги, Бух.Молния, КУБ, Бух!Джоб, Бух.Хантер, Ночной бухгалтер, Чат для бухгалтеров.

Совокупно Клерк насчитывает более 130 000 подписчиков!😺

В связи с повышенным спросом на рекламу в телеге, мы решили подарить всем желающим скидку 25% на разовый анонс во всех телеграм-каналах!🥳

Акция действует до конца июля!🍉

Спешите оставить заявку в отдел Клерк.Бизнес!

Всех цомк♥

Офисный кот🐱‍👤