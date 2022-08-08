IT-компании

Для ИТ-компаний в Московской области установлены пониженные ставки по налогу при УСН

ИТ-компании ряда регионов применяют пониженные ставки налога УСН - 1% и 5%. Кто воспользовался льготой на 2022 - 2025 годы?

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Для ИТ-компаний в Московской области установлены пониженные ставки по налогу при УСН

Закон Московской области от 18.04.2022 № 45/2022-ОЗ внес в закон Московской области № 9/2009-ОЗ «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения» статью 2.4, устанавливающая налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размерах:

...1 процента — в случае, если объектом налогообложения признаются доходы, и 5 процентов — в случае, если объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину расходов, для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, разрабатывающих и реализующих разработанные ими программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывающих услуги (выполняющих работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), устанавливающих, тестирующих и сопровождающих программы для ЭВМ, базы данных, а также отвечающих одновременно условиям:
  • наличие государственной аккредитации;
  • доля доходов от реализации ИТ-технологий — не менее 90 процентов.

Льгота распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, и действует до 1 января 2025 года.

Ранее, до введения этой льготы, даже пониженные ставки социальных отчислений были неинтересны — а зачем, если все равно УСН платить?

Теперь ситуация поменялась. Мы массово пересчитываем клиентам как РСВ, так и УСН.

А как обстоят дела у Вас? Применяете? Есть подводные камни?

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