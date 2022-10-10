Сдаем отчетность по МЧД с ЭЦП ФЛ Контур Экстерн

Серия 1, СБИС: см. https://www.klerk.ru/tribune/1984962/536603/ Продолжаем разговор.

Напомню предысторию — политика ФНС «Одна фирма — одна ЭЦП» серьезно затруднила работу с отчетностью и документооборотом. Менеджерам нужна ЭЦП для ЭДО. Торги, ФТС, ЕГАИС — ЭЦП нужна всем одновременна. В результате бухгалтера осваивают сдачу отчетности по МЧД ФЛ, в регламенте, прописанном для каждого госоргана отдельно. Сколько госорганов — столько регламентов.

Мало того, что не все госорганы принимают отчетность с МЧД (реверанс в сторону ФСС), так еще и не все операторы позволяют отправлять отчетность с МЧД (см. историю про СБИС https://www.klerk.ru/tribune/1984962/536603).

Как мы сдавали отчетность по Контуру

1.Без техподдержки не обошлось. Прописали ЭЦП физлица в ЛК Контур Экстерн и отправили Доверенности в ИФНС и ФСС, а также УПУП (это не ругательство, а аналог Доверенности) в ПФР.

Реквизиты и настройки на Главной — Доверенность

Образовалась проблема: из Контура не уходит МЧД в ФСС. ТП Контура отсылает к старой технологии: нет МЧД с ФСС, везите Доверенность в ФСС на бумаге, тогда м.б. примут отчеты. Как-то так, как на сайте ФСС (https://r92.fss.ru/130561/389308.shtml).

Не сдаемся, пробуем отправить МЧД в ФСС через СБИС — и — о ужас — Доверенности, которые бех проблем отправлялись в августе через СБИС, не отправляются и там. Зависают. 10 дней — ответа нет.

А по Контуру в принципе не создаются! Указываем Доверенность вручную, понимая что шансы сдать ФСС по МЧД стремительно падают.

Отправляем отчеты в ФНС

Без проблем. Впрочем, как у других операторов.

Отправляем СЗВ-М в ПФР

Без проблем. В отличие от СБИСа отчет ушел и принялся. Слава УПУП.

Камень преткновения — отчет ФСС

Отправлен. Но не принят. Ждем. Пытаемся с ТП что-то сделать. Но как, если техподдержка ушла в формат «Везите бумажную доверенность в ФСС» ?

Ни туда ни сюда. Ждите ответа... Ждем-с

Ближе к 20-му напишу чем закончились страдания с отправкой ФСС по МЧД.

Что с 1С:Отчетностью? Протестируем — опубликую. С картинками. Почему в последнюю очередь будем тестировать? Аутсорсеры меня поймут. Специфика 1С:Отчетности усложняет работу с ней в массовом порядке.