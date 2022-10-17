1С и МЧД. Поехали!

Приветствую, коллеги!

Сегодня расскажу о том, как мы начинали отправлять по МЧД отчетность из 1С.

Программа 1С:Бухгалтерия требует предварительной настройки.

Напомню, в Контуре не удалось отправить 4-ФСС по МЧД.

В СБИСе не удалось отправить 4-ФСС и ПФР.

Сегодня выясним, какие отчеты отправятся по МЧД из 1С.

1.Главная — Организации — указываем, что отчетность сдавать будет не руководитель, а сотрудник организации. Выбираем сотрудника.

2.Выбираем «Доверенность ЭДО» — подсказка говорит, что подразумевается «Доверенность для электронного документооборота с налоговым органом». Если ее нет — создаем. Путь указан непосредственно в этом окне. Далее МЧД находится в Разделе Отчетность — 1С:Отчетность — Уведомления.

3.Пытаемся обойти все препоны с отправкой доверенности — а их в 1С:Отчетности, к сожалению, много.. Вообще, 1С:Отчетность и ЭДО требует вдумчивой настройки.

Ошибка номер раз.

Ошибка номер два. Проблема была в том, что отправлять МЧД нужно не из Веб-клиента, а из Тонкого клиента в программе 1С:Бухгалтерия Фреш.

Итак, пройда все препятствия, МЧД отправили в ФНС.

Аналогично отправляем МЧД в ФСС. Уже из раздела 1С:Отчетность, т.к. настройки через Главное — Реквизиты организации МЧД в ФСС и УПУП в ПФР нет.

Внешний вид раздела 1С:Отчетность — Уведомления — МЧД:

Создаем МЧД в ФСС. Внешне кажется, что отчет 4-ФСС сможет уйти (Раздел Фонд). На всякий случай выбрали все. Зарегистрировали:

4. Отправляем в ПФР их формат МЧД (УПУП). Здесь нас встречает предупреждение, что возможна отправка только отчетов СЗВ-ТД. О возможности отправки других отчетов уточняйте в своем ПФР. Проверим.

Таким образом, получаем три отправки Доверенностей для отправки отчетности по ЭЦП физлица:

Ждем, когда зарегистрируются Доверенности. И впервые, в отличие от других операторов, получили отказ в приеме:

Утверждаемся во мнении, что в 1С все не так просто. Не как у всех.

Постами ниже дорасскажу, какой список отчетов удастся отправить через 1С.

Напомню, СБИС отправляет только ИФНС и больничные в ФСС.

Контур дополнительно к ним отправляет отчетность в ПФР с ЭЦП ФЛ.

Удачи, коллеги!

Делитесь мнением — как Вы справились с этой задачей. От факта не уйдешь: МЧД — это наше будущее!