Пробный пост про ДеХвостинг

Случайно наткнулась на Трибуну, раньше ее не было на Клерке. Да и вообще тут все круто изменилось-но аватарка ТоТа осталась прежней))

Решила попробовать сделать блог на Трибуне про свою систему планирования дел. Я бухгалтер, проект ДеХвостинг существует с 2018 года, он не коммерческий.

Это про мои мысли о планах, как совмещать бухгалтерию с жизнью и прочее. Почему для Хаотиков? Потому,что я Хаотик! И стандартные можные системы планирования мне не подходили.Пробовала и тестировала все "что не приколочено"-но увы! Смесь бухгалтерии и Хаотизма не выдерживают никакие планировщики.Пришлось придумывать свою систему планирования дел, управления ими с учетом всех этих особенностей.

Не знаю, подходит ли такой формат для Трибуны Клерка, но думаю что планированием дел и занятием "впихнуть невпихнуемое" занимается большая часть аудитории.

Консерваторы (напишу позже про мою терминологию) могут конечно не понять принцип ДеХвостинга.Хаотики сразу поймут в чем особенность. Но! В последнее время частенько встречаются участники моего блога и чата в Телеграмме, которые понимают-что они тоже Хаотики.

Пишу я просто.Вернее обычно думаю на бумаге.Так что ДеХвостинг-это история моих мыслей про планирование и управление делами.