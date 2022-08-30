Формулировки: Хаос и Бардак

Замечали, что фраза «у меня кругом хаос!» звучит одинаково, но у каждого хаос свой и в разных местах. Даже хаос для одного, не является хаосом для другого.

Источники образования хаоса могут быть разные: внешние, когда все начинает рушиться на твоих глазах, есть хаос в голове, в пространстве. Есть хаос который приходит сам, а есть тот который мы создаем сами. Хаос многолик и многогранен.

Хаотики, это люди которые сами частенько осознанно создают хаос. Как правило созданный ими хаос — ими и управляем.

Это такая хитрая конструкция: хаос, который они создают, они подсознательно знают что он им подвластен. Этот хаос нужен им как среда обитания, как атмосфера наполненная ассортиментом возможностей и скоростью движения. Хаотикам в стерильном порядке становится душно, а хаос дает воздух и расширяет пространство.

Хаос и бардак. Два одинаковых слова на первый взгляд.

Но если задуматься-то хаос это движение, как миллионы молекул движутся со скоростью света.

Бардак-это застой, болото, в котором все замерло и остановилось-это разруха, это замершее время, заброшенная и забытая материя.

Любое движение по цели начинается с хаоса-это первый шаг. Простой пример- генеральная уборка дома или ремонт. Начало это цели-хаос.

Нет не хаос, а бардак скажете вы? Нет. Хаос начался, чтобы убрать бардак. Дать движение и изменить бардак-замерзшее, болотистое состояние материи.

На вопрос «Что Вы хотите изменить?» многие отвечают сами себе и затем пишут планы.

Но пропускают или не всегда готовы к моменту- будет этап Хаоса. Это неотъемлемая часть начала движения вперед. Вот к нему надо быть готовым. После заморозки и застоявшихся процессов хаос движения сшибает с ног своей скоростью, неприятностью и новизной.

Для Хаотиков это и есть адреналин. Запускать в движение замершие процессы -внедрять движение и этап хаоса, т.е. создавать пространство новизны. Хаос предвестник порядка. Любая генеральная уборка-это способ устранения Бардака, но начинается она с Хаоса!

Для Хаотиков устоявшийся, размеренный идеальный порядок-это хорошо, но это «замершее и остановившееся состояние». Он точно будет его раскачивать, что-то менять, создавать скорость и движуху.

У Хаотика должно все двигаться- он не допускает рядом остановившихся (уснувших) материй.

Я не люблю Бардак, но Хаос-это моя родная стихия. И да...я его создаю сама, в нужных мне целях, осознанно.

Оптимизацию -как процесс, наверное придумали Хаотики :) Взяли и стали давать новое движение устоявшимся процессам.

Про Бардак в маске Порядка

Хаотики обладают отличной способностью видеть Хаос и место/возможность его создать. Там где, все идеально Хаос не проскочит!

Но, вот если повнимательнее посмотреть- то Хаотики «выводят на чистую воду», Бардак в маске порядка. Хаотики — это люди, практически спасатели и искатели Бардака! Они создают Хаос там, где типа есть порядок и Бардак незрим(спрятан и замаскирован) Хаотики видят и устраняют «Бардак в маске Порядка».

Бывает вот так принимаю бухгалтерскую работу от сотрудника. Он говорит-«Там все сделано!» Визуально смотришь-порядок. Начинаю смотреть и лезут ошибки. Моя помощница однажды сказала: «Я уже перестала говорить фразу все готово и сделано. Я не понимаю, как Вы это видите и вычисляете?! Я же все проверяла!»

Ну как...))) Я ж Хаотик, создаю, наблюдаю, знаю ходы Хаоса...И уже сразу могу видеть разные тонкие варианты «Бардака в маске порядка».