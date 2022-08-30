Формулировки: Мечта-Цель-Задача-Дело

МЕЧТА (НАДцель)

Мечта - это нереализованное "хочу". Мечта – это нечто большое. Настолько большое, что, возможно, в пределах нашей жизни и не достижимо. Мечта больше связана с эмоциональной составляющей нашего существования.

Наши мечты (желания) могут стать целями только в тот момент, когда приобретут конкретные и точные измеримые параметры.

ЦЕЛЬ

Если вы задаете вопрос «Что конкретно я хочу?» – вы ставите цель.

Цель – это, по сути, результат (продукт), который мы хотим получить.

Цель может начинаться с мечты, но не всякая мечта становится целью.

Цели всегда содержат измеримый цифровой показатель. Цели бывают стратегические и тактические, долговременные и краткосрочные. Все они четко определены во времени и пространстве.

Цели состоят из списка задач.

ЗАДАЧА (ПОДцель)

Задача - сложная (проблемная, нерешенная) ситуация с явно заданной целью, которую необходимо достичь; в более узком смысле задачей также называют саму эту цель, данную в рамках проблемной ситуации, то есть то, что требуется сделать.

Если описываете нерешенную ситуацию, что хотите сделать в связи с ней, то задаете вопрос «Как решить эту ситуацию?», «Как это сделать?» – формулируете задачу."Мне нужно решить ситуацию, вопрос, проблему (любую)" — это задача.

Задача – это способы и приемы на пути к достижению цели. Трудности, которые вам необходимо преодолеть, чтобы получить желаемое.

Задачи состоят из списка дел.

ДЕЛО (ПОДзадача)

Дело - это составляющая задачи (Подзадача, конкретное действие). Дело - это действие, движение по задачам.

"Что конкретно я должен сделать, чтобы решить данную задачу?". Отвечая на этот вопрос, вы формируете список дел (план действий)

Мечту желают, цель формулируют! Задачу решают, дело делают!

Читая бизнес-литературу очень часто используют два термина Цель и Задача. И еще если уж придраться к формулировкам, то задачей называют все: и задачи и дела, как бы объединяя эти термины. Но они разные.

Например:

Если вы дадите сотруднику-Исполнителю-задачу, то он может накосячить. Потому, что он понимает (считывает) задачу по-шагам ( т.е. по делам). А это значит, что при делегировании ему лучше озвучивать дела – сразу расшифровывая Задачу.

Если Вы Хаотику-Организатору начнете делегировать в формате «дел», он запутается и потеряется. Ему эффективнее делегировать Задачами или даже Целями.

Если мужа отправить в магазин со словами «У нас нет ничего на ужин, и мне надо приготовить (задача, проблема которую надо решить). Купи что-то на ужин и вкусняшек» В большинстве случаев (конечно есть уникальные исключения) он купит или не то, или слишком много лишнего. Поэтому «умные домохозяйки» делегируют задачу-формулируя ее делами: делают список продуктов и отправляют исполнителя решать задачу. Так эффективнее и меньше потерь.

▲Пример: Формулировки Мечта-цель-задача-дело «Я хочу машину»

(Личное пространство)

МЕЧТА: Я хочу сама водить свою машину

Чтобы с комфортом отвозить ребенка в школу и секции. Не мерзнуть, не мокнуть на остановках. Не таскать сумки из продуктового магазина в руках. В выходные ездить на дачу.

ЦЕЛЬ: Я хочу конкретную машину в конкретные сроки.

Я хочу купить машину модель TOYOTA C-HR 2021 года выпуска стоимостью 2 131 000 рублей до 01 марта 2022 года.

ЗАДАЧА: Что конкретно мне надо сделать, чтобы достичь цели? Какие задачи решить?

Задача: выбрать салон для покупки.

Задача: сделать анализ условий кредитования. Выбрать кредит для авто сумма 600 000 Задача: решить варианты с недостающей суммой 300000.

Задача: Сделать финансовый анализ всех планируемых расходов с учетом кредита, выбрать более выгодные варианты.

ДЕЛО: Действие

Заехать в салон Тойота, встреча с менеджером понедельник в 11.00.

Позвонить, поговорить с Мишей, узнать может лучше купить подержанную машину.

Подготовить документы, сделать копии для списка по кредиту, отправить по mail в среду.

Пройти собеседования по дополнительному заработку встреча во вторник в 11.00.

Открыть депозитный счет в банке для накоплений .

Рассчитать транспортный налог на эту модель. Сумма?

Узнать про страховку. Сделать расчеты. Сумма?

Конечно, в структуре пространства Работа или пространство Личное эти формулировки более укрупнены и шире по количество подгрупп. Но классика проста: мечта-цель-задача-дело. Мы идем так называемой «Воронкой шагов»

Рис: Декомпозиция цели

Декомпозиция - научный метод, использующий структуру задачи и позволяющий заменить решение одной большой задачи решением серии меньших задач

Эта маленький "разбор" и шпаргалка по теории "дел" мне, как Хаотику, в свое время очень помогла:

я привела в порядок свою хаотическую структуру группировки дел в ежедневнике. Вычленила цели-подтянула к ним задачи, к задачам приклеила дела. Некоторые дела и завершение их может быть частью нескольких задач. Некоторые задачи (как оказалось) могут закрывать сразу несколько целей- "страйк-задачи". Ясность и понимание движения придало моему хаосу структурность.

я наблюдая и выделяя Хвосты в отдельную группу от текущих и целевых смогла уже видеть, где конкретно появляются Хвосты-зависшие, заброшенные, забытые дела

я смогла видеть обрыв цепочек: мечта-цель-задача-дело. Мы меняемся сами, меняются обстоятельства, обновляются наши мечты и цели. И как следствие могут образовываться так называемые дела-потеряшки. Дела у которых потерялась мечта или оборвалась цель. Храним их на "всякий случай?". Я в Дехвостинге их трансформирую. Ищу маму мамонтенку :)

Чтобы управлять- надо прежде всего знать чем конкретно.