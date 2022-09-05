Формулировки: сделать и упаковать

У Хаотиков особый тип мышления, который отлично видит и реагирует на полутона. (Пост про три карточки розового цвета и самодисциплину)

Еще Хаотики не любят постоянство. В большинстве случаев они начинают искать варианты оптимизации этого устоявшегося порядка. Так они создают свою родную стихию-Хаос (новое движение).

Долговое время никак не могла понять, что же меня напрягает в моей системе планирования? Первое время я думала, что просто бунтую от некоторых слов, которые «наступают с нажимом на свободолюбивого Хаотика». Отчасти так и есть.

Потом докопалась - меня не просто напрягает, например слово «Сделать». Меня «фонит» от того, что я его применяю всю свою жизнь и часто (так привычно же!). Тем самым, попадая в день Сурка.Так к любому движению я подключаю один и тот же сценарий - сделать! Я каждый раз пишу программу своего дня в основе которой стоит один и тот же автономный модуль для матрицы.

Заменяю слово Сделать на слово Упаковать.

Теперь простой пример записи задачи.

Сделать списки задач по проекту «Молния» к понедельнику и распределить делегирование по сотрудникам.

Упаковать списки задач по проекту «Молния» к понедельнику и распределить делегирование по сотрудникам.

Посмотрите, как сразу меняется вообще объемность, видение, широта и высота пространства этой задачи. Она расширяется! Упаковать- это не просто сделать, но и как в подарке завершить на другом, бирюзовом уровне-красивая обертка и бантик, открыточка, воздушнные шарики, аниматор и т.д.

Условно: Сделать- это принуждение, упаковать-это уже желание, видение действий «дойти аж до бантика с открыточкой»

Сделать- это дисциплина. Упаковать- это уровень самодисциплины.

Я умею себя дисциплинировать. (каждый это умеет делать ). Но я решила искать способы выходить на уровень самодисциплины. Он мне ближе, потому что я свободолюбивый Хаотик.

Если присмотритесь к описанию известных систем планирования- они идут под лозунгом: «Надо сделать!» . Я иду и ищу пути «Хочу упаковать».

Периодически я устраиваю себе время «Запрета на слово сделать» в мыслях и записях. Ух! Это настоящая революция в рядах моих нейронных связей Мозга (да-да этот хаос я создаю сама). Слово «сделать», как таракан снова возвращается, наверно потому, что я слишком часто его слышу вокруг и оно заново прилипает.Вирусный код программы.

Еще я подумала, что слово «сделать» мне как будто вживили в голову, как роботу. Тем самым , даже на уровне записи задачи я ограничиваю вообще свое мышление. В русском языке как минимум 301шт слова-синонима слову сделать. Представляете, как можно изменить программу действий, просто заменив одно слово «сделать»?!

Рекомендую, ради любопытства попробовать и заменить свои «глаголы действий» в записях задач. Или как минимум обратить на это внимание. Ведь все программы дня и жизни пишем мы сами. А нам их еще и реализовать хочется!

Еще одна интересная простая замена.

Заменяю «Мне надо» на «Я решила».

Шикарнейшее звучание новой мелодии для действий. Совершенно другая программа и другой код в основе действий.

Мне надо похудеть.>>>>>>>>>>>>>Я решила похудеть.

Мне надо сдать квартальные отчеты заранее.>>>> Я решила сдать квартальные отчеты заранее.

***(мыслеформа) Я решила упаковать списки задач по проекту «Молния» к понедельнику и распределить делегирование по сотрудникам.

Слышите? Ваш сервер (Мозг), упаковывающий программы, «зашуршал» по-другому?!

#дехвостинг