Планирование, когда «Делать сейчас ничего не хочется»

Делать ничего не хочется. Не хочется? Ну и не надо! Можно заняться планированием Хвостов.

Сейчас морально трудно воспринимать большие списки недоделок, не можете сконцентрироваться? Ну и не надо! Можно составить схематичный (стратегия Веер возможностей) простой план.

Не хочется тратить время на большой анализ месяца? Ну и не надо! Составьте простой miniплан конкретных Хвостов на неделю.

1 вариант miniplana: ПятиХвостие на неделю

Выпишите отдельно 5 Хвостов на неделю (по памяти).Единственное условие для этого списка-они должны быть выполнены за неделю. Остальные условия-большое, маленькое,в ажное,не срочное и т.д. не существенны. Главное, только те, которые Вы решаете для себя, что точно выполните их за неделю.

Почему 5 штук?

Замечательная группировка дел по принципу 1-3-5 в стандартном планировании Целевых и Текущих дел. Если присмотритесь внимательно, то в группу «5 дел» чаще всего именно Хвосты и попадают. Так, простая игра «ПятиХвостие» является частью Большого плана🙂

Можно использовать Пятихвостие-Пятнашку и потом внедрить с понедельника Иллюзию выполнения >> https://www.klerk.ru/tribune/1988152/534404/

2 вариант: Схематичный план на месяц

Возьмите максимум три «условных кубика» плана.

1-Запишите одним словом направление(область) в котором будете делать Хвосты.

Например:

Кухня Компьютер Врач

2-Добавьте к этому направлению 1 подсказку.

Например:

Кухня-> Холодильник Компьютер-> папка «Разобрать 2022» Врач-> стоматолог

Упрощенная форма плана на месяц готова!

Маленькая и простая? Так и задумано! Это обман мозга-он не сопротивляется простым планам и спокойно «разрешит» Вам их сделать без сопротивления.

Для него:

а) план простой и маленький

б) много времени, аж месяц, или аж неделя (в зависимости от того, какой шаг игры выбрали)

Как только выполните этот сет, приступите к новому. В месяце может получится и 3 сета и один. Все зависит от вашей активности, занятости и т.д.

Но выполняется главное — так Хвост двигаются по выполнению!

Потом втянетесь и уже будете делать более развернутые планы ДеХвостинга. Но если сегодня делать ничего не хочется...Ну и не надо! Просто станьте художником своей недели (или месяца) и нарисуйте свой план.

План может остаться ненужным листочком бумаги с записями. Как учат умные книжки- «надо принять решение это точно сделать!». Да, частенько приставив к формулировке задачи «Я решил»- она наливается силой как яблочко осенью.

Но как найти эту силу? Когда...воскресенье...и делать ничего не хочется?!)))

Во-первых перестать на пару минут быть взрослым и просто помечтать. Зачем эти Хвосты? Вспомнить Осколками какой Мечты они являются?

Иногда достаточно просто спросить себя... и все Хвосты ПятиХвостий выполняются в три щелчка! Они как Мамонтята, потерявшие свою маму-Мечту, напоминают камни.

На маленьком листке Пятихвостия, можно игриво дописать свою мечту, к которой он приближает.

Я давно перестала искать сложности там, где их можно заменить игрой. Ведь любой Хвост это осколок какой-то Мечты. Значит и надо вернуться к тому моменту, откуда он прилетел-к Мечте!

Если на такой ерунде как 5-Хвостов, мозг не включает быстро и просто мечтательность- значит надо развивать эту забытую способность. В детстве у нас и коробка из-под холодильника становилась дворцом. Мы мечтали просто и легко, как дышали. Вот и в ПятиХвостии, можно добавить немного волшебства. Хвосты уже будут не камнями — а героями целых сценариев.

Итак..воскресенье..Делать ничего не хочется? Ну и не надо! Просто выпишите 5 Хвостов и вспомните, как мечтать по воскресеньям...просто-так! И «Я хочу» постучится снова в двери к Вам!"

#ДеХвостинг