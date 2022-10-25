Про месть целей

.300 миллионов раз я хочу привести фигуру в форму до уровня «Богиня», еще столько же хочу выстроить свой режим, чтобы успевать заниматься хобби, домом, проектами вне работы.

И таких попыток «начать заново» миллионы.

Кто-то решает впустить мысли неудачника, кто-то решает что раз не получается, значит не мое...кто-то продолжает раз за разом «начинать заново».

Я как раз из таких- «Заново начинающих». Для себя поняла,что каждый раз начиная заново-загружается новая программа. Т.к. я меняюсь и каждый новый старт делает уже «новая версия меня сегодняшней»

Надежда, что Новая версия событий будет лучше"...возможно после провалов и появляется ощущение неудачника, или ленищи, которая все забросила, или мысли «ничего не меняется, иду также как всегда»...Я научилась наблюдать за изменениями. И да, новая версия «меня» делает каждый раз по другому, внося миллиметры изменений в ситуацию и результаты по движению к целям.

Мелкие цели (типа зарядки) хитрые мины замедленного действия. Они наблюдают за мной...и готовят свои планы мести-скажем в виде растущего живота.

Мелкие домашние заброшенные дела-план мести прост...Выходные которые потом надо будет полностью посвящать уборке...вместо отдыха и хобби, вместо сна и т.д.

Мелкие Рутинки - мстительные сущности. И их месть за невнимание к ним - бывает сокрушительной.

Хвосты могут тоже быть весь мстительными. Хвосты в отличие от Рутинок отличаются внезапностью удара. Они тихо поджидают своего часа и шарахают «точно в цель», когда точно будет эффект и понимание «Аааа))) надо было им заняться раньше!»

В отличие от Целей, Рутинки и Хвосты обладают высокой степенью скрытности. Мы их не фиксируем, не выделяем отдельно в списках. Они прекрасно маскируются в общей массе задач...и так же прекрасно отодвигаются изо дня в день. Эффект процесса, скрывает их от внимания. Мы же и целевые отодвигает и другие дела тоже...вот так Хвосты как враги-шпионы маскируются, затесываются в толпу задач и потом долбают по полной мощи.

Плюсы Хвостов и Рутинок в том, что в отличие от Целевых задач на их выполнение требуется только:

фиксация и выделение в отдельный видимый список

часто на работу с ними нужны 30-60 минут в день

не срочность может идти как в ущерб, так и в пользу...так как нет внутреннего напряжения и гонки по срокам

Для Хаотика особенно важно выделять Хвосты в ОТДЕЛЬНЫЕ списки. Хвост-это статус который автор и его создатель присваивает своему делу.

Самый оптимальный шаг в планировании Хвостов - неделя. Можно просто выписывать небольшое количество Хвостов на неделю и ставить задачу «выполнить», без жесткого ежедневного планирования. По опыту могу сказать, что Хаотики выполняют эти Хвосты разом, сразу в конце недели...так как единственный ускоритель действующий на Хаотика - это дедлайн. И искусственный дедлайн-это тоже рабочий инструмент. И если Хвост не выписан в отдельный список-группу...то шанс его выполнить практически равен нулю. Он используя такую оплошность-моментально скроется в лесу задач и смотается налево.

Если немного «перевернуть сознание» и поразмышлять о Хвостах и Рутинках, как следователи, проследить их план мести. Увидеть, как работают эти хитрюги, то станет даже интересно .Можно понять, где и когда и как...они мстят за невнимание к себе.

Консерваторы, читая пост, подумают о термине «риски». И это тоже верно. (Но мы редко считаем риски для мелких задач) И для Хаотика важны формулировки. Месть цели, которую можно и нужно нейтрализовать -так звучит намного увлекательнее, чем просто «исключить риски».