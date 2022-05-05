Карты UnionPay захватывают рынок РФ, но их будущее в России под вопросом

Что же касается физических лиц, ситуация более грустная. Основной проблемой стала блокировка SWIFT и карт нескольких крупных российских банков, из-за чего процедура покупок в международных интернет-магазинах значительно усложнилась, а для многих покупателей вообще стала невозможной.

Возможным спасением в этом случае могла бы стать китайская платёжная система UnionPay. Спустя почти два месяца после введения санкций карты UnionPay, выданные в России, ещё позволяли расплачиваться в интернет-магазинах. Но в середине апреля появились первые сообщения о том, что некоторые торговые точки отказываются принимать такие карты. А неделю спустя – 20 апреля – стало известно, что UnionPay официально отказалась работать с подсанкционными банками из России – «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, «Открытия» и Промсвязьбанк.

Перспективы UnionPay и санкции против России

Рост спроса на карты китайской платёжной системы UnionPay не стал неожиданностью для специалистов. На середину апреля 2022 года её клиентами стали более полумиллиона россиян, что почти в 10 (!) раз больше, чем на начало марта. То, что выпущенные карты являются виртуальными (то есть ориентированными в первую очередь на расчёты в сети интернет) не делало их хуже. Поэтому разговоры иных «диванных экспертов» о том, что карты неполноценные, не стоит воспринимать всерьёз.

Несколько недель никаких реальных недостатков у UnionPay не было, особенно учитывая жёсткие санкционные ограничения. Но потом выяснилось, что с китайскими картами всё не так гладко, как хотелось бы. Некоторые интернет-магазины перестали принимать платежи с таких карт, но массовым это явление не было.

Пользователи, обратившиеся в службу поддержки, получили стандартные ответы формата «заявка принята», «работы ведутся», «мы работаем над решением проблемы». То же самое происходило на горячих линиях российских банков-партнёров UnionPay (список смотрите ниже). Никаких подвижек в ситуации до недавнего времени не наблюдалось. Клиенты UnionPay, лишённые каких-либо реальных альтернатив, смирились со «временными трудностями» и надеялись на лучшее.

Партнёры UnionPay в России:

«Россельхозбанк».

«Газпромбанк» (санкционный банк, список США).

«Солидарность».

«Промсвязьбанк» (санкционный банк, списки США и Евросоюза).

«Банк Санкт-Петербург».

«Примсоцбанк».

«Восточный» / «Совкомбанк» (санкционный банк, список США).

«Приморье».

ВБРР.

«Почта банк».

Особо отметим, что уже на начало марта 2022 года UnionPay являлась единственной (!) платёжной системой с нероссийской «припиской», которая работала в РФ, пусть и с оговорками / ограничениями. Как мы уже говорили, выбора у её клиентов не было, поэтому многие банки резко увеличили стоимость регистрации / обслуживания.

Отказ в обслуживании по собственной инициативе?

Говорить о причинах проблем при оплате в сетевых магазинах можно долго. Но независимые эксперты утверждают, что винить во всех грехах одни только санкции было безосновательно. Иначе говоря, они спровоцировали эти проблемы, но окончательное решение о блокировке принимает исключительно эквайер.

Дело в том, что доступа к таблице БИН (BIN, Bank Identification Number) у торговых точек нет. Следовательно, если интернет-магазин принимает решение блокировать карты, то это а) будет касаться всех (!) карт, выпущенных банками РФ, даже теми, кто под санкции не попал и б) подобное действие является его собственной инициативой.

Это означает, что многие торговые точки не станут разбираться в том, имеет ли конкретный покупатель из Росси расплачиваться за товары / услуги картой, эмитированной конкретным банком. Им проще заблокировать карту, чем после выяснить, что они нарушили санкции со всеми вытекающими из этого последствиями.

Потенциальные санкции, связанные с дискриминацией покупателя, банки-эквайеры не пугают, так как они будут существенно меньшими, чем нарушение санкционных списков Евросоюза, США или Великобритании. Как-то повлиять на ситуацию могла бы сама платёжная система, но перспективы конфликта с европейскими и американскими регуляторами её тревожит больше, чем иски россиян, которым отказали в обслуживании.

Полный отказ от сотрудничества с российскими банками

К сожалению, 20 апреля шаткий status quo был нарушен окончательно. UnionPay отказалась сотрудничать с российскими банками – вероятнее всего, из-за риска разбирательств с американскими и европейскими регуляторами. Единственное утешение (правда, довольно слабое) – ограниченное число банков России. В список «счастливчиков» попали «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, «Открытия» и Промсвязьбанк. О том, какое будущее ожидает остальных партнёров платёжной системы, мы ничего сказать не можем, но есть ненулевая вероятность того, что в скором будущем список расшириться.

Если ситуация с UnionPay настолько неопределённая, то зачем делать на неё ставку? Увы, приходится констатировать, что особого выбора у россиян нет. Грубо говоря, приходится пользоваться тем, что дают. Но есть и глобальные последствия прекращения сотрудничества российских банков с китайской платёжной системой, именно они являются самыми тяжёлыми в глобальном масштабе

Дело в том, что карты именно UnionPay российские финансовые организации планировали в качестве адекватной замены VISA / Mastercard, прекратившими в марте 2022 года работу в Российской Федерации. Поэтому уход со сцены можно назвать достаточно серьёзным ударом по финансовой системе России. Не таким смертельным, как отключение от SWIFT, но весьма чувствительным. И прогнозы на будущее совсем не радуют, так что к новым реалиям, увы, придётся привыкать.