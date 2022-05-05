Единый налоговый платеж для организаций и ИП. Плюсы и минусы

При этом ЕНП в соответствии с законопроектом является добровольным и может применяться с 1 июля по 31 декабря 2022 года.

В основе ЕНП лежит достаточно простой инструмент: плательщик налога вносит сумму, а налоговая направляет её по назначению.

Однако для юридических лиц схема оплаты будет построена сложнее, так как в бизнес деятельности больше категорий налогов и другие сроки оплат. Например, предусмотрены авансовые платежи по налогам.

Помимо этого, у организаций и бизнесменов, которые перейдут на ЕНП, появится дополнительная обязанность направлять ряд уведомлений:

об исчисленных суммах не позднее чем за 5 рабочих дней до установленного срока их перечисления;

об НДФЛ не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем выплаты физлицам доходов.

Плюсы и минусы

Ожидается, что ЕНП будет востребован бизнесом, так как преимуществ у такого инструмента достаточно много:

станет меньше ошибок при заполнении платежных поручений по КБК, ОКТМО, статуса плательщика и другим. Все деньги будут зачисляться на один счет и оттуда распределяться налоговой инспекцией самостоятельно;

расчет с бюджетом будет значительно упрощен: для перечисления единого налогового платежа необходимо указать только ИНН налогоплательщика;

не потребуется делать платежки на текущие налоги. Можно регулярно перечислять единый платеж и просто следить за его остатком;

благодаря этому значительно снизится нагрузка на информационные системы.

Но можно также выделить и минусы этого инструмента.

Предполагается, что на этапе введения новшества и перехода на ЕНП компаниям потребуется время для адаптации.

Увеличится нагрузка на организации по количеству отчетных документов, а также количество уведомлений об исчисленных суммах к уплате.

Если у компании или ИП есть недоимки, с которыми бизнес не согласен или оспаривает решение в суде, то при перечислении единого налогового платежа деньги всё равно будут списаны, причём, в первую очередь.

Рассчитывать налоги придется раньше минимум на 5 дней

Итоги

Введение ЕНП поможет упростить процедуру оплаты налогов, так как налогоплательщикам не нужно будет заполнять платежные поручения и проверять правильность оформления необходимых реквизитов, что является большим плюсом.

Также ожидается, что налоговая упростит процедуру сверки по налогам с бюджетом. Ещё одним преимуществом для бизнеса станет то, что представление заблаговременного расчета налогов и подача уведомлений в налоговый орган позволит снизить вероятность просрочки оплат.