1 октября заканчивается срок моратория на банкротство

Правительство не будет продлевать действие моратория на банкротство.

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С 1 апреля по 1 октября действовал мораторий на банкротство (Постановление Правительства от 28.03.2022 № 497).

В период моратория было приостановлены исполнительные производства в отношении всех должников. Не имело значения, есть ли у должников признаки банкротства или нет.

Со 2 октября кредиторы вправе будут обратиться в суд, чтобы возбудить процедуру банкротства или ускорить через судебных приставов процедуру взыскания по исполнительным листам.

Если есть крупные долги, то лучше договориться об отсрочках с кредиторами до 30.09.2022 г. 

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Лариса Турах
Лариса Турах
налоговый консультант

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