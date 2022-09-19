1 октября заканчивается срок моратория на банкротство

С 1 апреля по 1 октября действовал мораторий на банкротство (Постановление Правительства от 28.03.2022 № 497).

В период моратория было приостановлены исполнительные производства в отношении всех должников. Не имело значения, есть ли у должников признаки банкротства или нет.

Со 2 октября кредиторы вправе будут обратиться в суд, чтобы возбудить процедуру банкротства или ускорить через судебных приставов процедуру взыскания по исполнительным листам.

Если есть крупные долги, то лучше договориться об отсрочках с кредиторами до 30.09.2022 г.