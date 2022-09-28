Разумное истребование-новые правила для инспекторов

В манифесте восемь установок.

Законность. Истребовать документы, когда есть полномочия.

Риск-ориентированный подход. Контролеры запрашивают документы и сведения только при риске нарушений. Льгота или налог к возмещению больше не повод для требований.

Определенность. Инспекторы используют в запросах четкие формулировки, чтобы налогоплательщик сразу понял, чего от него хотят.

Индивидуализация. Требовать бумаги и пояснения за один или несколько периодов можно, только если это необходимо, чтобы подтвердить нарушение. В остальных ситуациях инспекторы запрашивают информацию по конкретным операциям.

Однократность. Инспекторы не требуют одни и те же сведения и документы. Также запрос не оправдан, если контролеры уже получили нужные бумаги от контрагентов организации.

Получение информации из доступных ресурсов. Компанию беспокоят, только если сведения нельзя получить из открытых источников или запросить в других ведомствах — МВД, Росреестре и т. д.

Цифровая среда. Использовать электронный документооборот для отправки требований и получения соответствующих документов.

Срочность. Если компания не в силах вовремя собрать большое количество бумаг, инспекторы идут навстречу и по мотивированному запросу продлевают срок на ответ.

Если инспекторы не будут следовать манифесту, в их отношении могут провести служебную проверку и по результатам вынести дисциплинарное взыскание либо уволить. Такая ситуация может возникнуть, если от налогоплательщиков будут жалобы.

Поживем-увидим :).