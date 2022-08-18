Как стать ИП-работодателем❓

С момента заключения ПЕРВОГО трудового договора в течение 30 календарных дней необходимо необходимо встать на учёт как работодатель в фонде социального страхования. Это значит, что ИП уведомляет фонд о том, что у него есть наемные работники.
С этого момента у него появляются обязанности по уплате налогов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхования и взносы от несчастных случаев. То есть, то же самое, что и у юр.лиц, которые нанимают сотрудников.
Как подавать уведомление❓
✔️Через личный кабинет портала Госуслуг или через доверительное лицо по доверенности в свободной форме. Нотариально оформлять доверенность не обязательно.
✔️Либо лично через ФСС.
Какие документы нужны❓
✔️Трудовой договор
✔️Паспорт ИП
✔️Доверенность, если документы подаёт представитель
✔️Заявление на регистрацию ИП в качестве работодателя
Внимание! Приказ или трудовой договор можно не прикреплять, если вы успели подать в пенсионный фонд отчёт по форме СЗВ-ТД до подачи заявления.
В течение 5 рабочих дней фонд социального страхования отправит вам уведомление о постановке на учёт. В нем будет указан ваш регистрационный номер и тариф согласно вашему виду деятельности, который вы указываете в заявлении.
Если вы не сделали этого в течение 30 календарных дней, вам грозит штраф в размере 10 тысяч рублей.