Как стать ИП-работодателем❓

С момента заключения ПЕРВОГО трудового договора в течение 30 календарных дней необходимо необходимо встать на учёт как работодатель в фонде социального страхования. Это значит, что ИП уведомляет фонд о том, что у него есть наемные работники.

С этого момента у него появляются обязанности по уплате налогов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхования и взносы от несчастных случаев. То есть, то же самое, что и у юр.лиц, которые нанимают сотрудников.

Как подавать уведомление❓

✔️Через личный кабинет портала Госуслуг или через доверительное лицо по доверенности в свободной форме. Нотариально оформлять доверенность не обязательно.

✔️Либо лично через ФСС.

Какие документы нужны❓

✔️Трудовой договор

✔️Паспорт ИП

✔️Доверенность, если документы подаёт представитель

✔️Заявление на регистрацию ИП в качестве работодателя

Внимание! Приказ или трудовой договор можно не прикреплять, если вы успели подать в пенсионный фонд отчёт по форме СЗВ-ТД до подачи заявления.

В течение 5 рабочих дней фонд социального страхования отправит вам уведомление о постановке на учёт. В нем будет указан ваш регистрационный номер и тариф согласно вашему виду деятельности, который вы указываете в заявлении.

Если вы не сделали этого в течение 30 календарных дней, вам грозит штраф в размере 10 тысяч рублей.