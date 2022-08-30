Как определяется налоговая база ИП на ОСН при НДФЛ❓

Версия для печати

Поступило требование от налоговой, что мы отразили в налоговой декларации 3-НДФЛ у ИП суммы не в полном объёме. Налоговая объяснила это требование следующим: якобы в течение года ИП на расчетный счёт поступали денежные средства и налоговая база складывалась из этих поступлений.

Но❗️ Налоговая не изучила в полном объёме источники и назначение движения этих средств, так как при их перечислении было написано «предоплата», «аванс», «частичная оплата». Либо происходила оплата в полном объёме, но отгрузка не происходила.

Дали пояснение на это требование, обосновав неправильную позицию налоговой, опираясь на 5 и 6 подпункт 1 пункт статьи 208 НК РФ, статью 41 и 1 пункт статьи 39. Исходя из чего следует, что ИП вправе самостоятельно выбирать, как учитывать доходы.

Мораль сей басни какова?

Налоговая не всегда права😎Налогоплательщик должен отстаивать свои права 👌

Buhgalter38.irk
Buhgalter38.irk
Руководитель

АУСН

Банки будут искать НДС в платежках автоматических упрощенцев, чтобы присвоить ему признак неналоговой базы

Бизнес на АУСН не платит НДС, но может делать это добровольно. ФНС дала банкам рекомендации, как им этот добровольный НДС, поступивший от заказчиков, идентифицировать и отделить от суммы платежа.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Охрана труда

Штраф Гострудинспекции удалось взыскать с подрядчика, который оказывал услуги по охране труда

Жилищно-коммунальную организацию оштрафовали на 65 тыс. руб. за то, что мастер работал без спецодежды. ЖКО штраф уплатила, однако потребовала у подрядчика возместить убытки, раз услуги оказались некачественными.

Трудовые отношения

При приеме на работу сотрудника, который потерял трудовую книжку, ее должен выдать новый работодатель

Человек потерял трудовую книжку. Заявление на электронную книжку не писал. Не берут на работу. Требуют принести новую книжку или восстановить прежнюю. Как быть - советуют наши подписчики.

Читать еще