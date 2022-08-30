Как определяется налоговая база ИП на ОСН при НДФЛ❓

Поступило требование от налоговой, что мы отразили в налоговой декларации 3-НДФЛ у ИП суммы не в полном объёме. Налоговая объяснила это требование следующим: якобы в течение года ИП на расчетный счёт поступали денежные средства и налоговая база складывалась из этих поступлений.

Но❗️ Налоговая не изучила в полном объёме источники и назначение движения этих средств, так как при их перечислении было написано «предоплата», «аванс», «частичная оплата». Либо происходила оплата в полном объёме, но отгрузка не происходила.

Дали пояснение на это требование, обосновав неправильную позицию налоговой, опираясь на 5 и 6 подпункт 1 пункт статьи 208 НК РФ, статью 41 и 1 пункт статьи 39. Исходя из чего следует, что ИП вправе самостоятельно выбирать, как учитывать доходы.

Мораль сей басни какова?

Налоговая не всегда права😎Налогоплательщик должен отстаивать свои права 👌