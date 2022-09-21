ФНС перегибает палку❗️

Дословно: на основании подп.4 п.1 ст.31 НК РФ ООО «Ромашка» вызывается для дачи пояснений по вопросу:
- причины ликвидации;
- где хранятся и кому реализованы запасы;
- причины не инкассирования выручки и ее расходования;
- выплата заработной платы в наличной форме и меньше прожиточного минимума;
- выплата в подотчет денежных средств (на какие цели израсходованы);
- возмещение за перелет, командировочные.
А теперь вопрос на засыпку — где в данной статье регулируется контроль по данным вопросам? Насколько мне известно, данная статья даёт право ФНС вызывать налогоплательщиков по вопросам, связанными с правильность исчисления и уплаты налогов и иными вопросам, связанными с соблюдением законодательства по начислению, уплате и перечислению налогов.
Конечно, четкого понятия «иные» в налоговом кодексе нет, но даже, включив логику, всё вышеперечисленное явно не подходит под норму ст.31 НК РФ.
Хочется у них (инспекторов) в такие моменты спросить: «Вы прежде чем отправлять уведомление, статью читали?»
Мне кажется даже комментировать данные вопросы не надо.
Ответ: «Идите лесом».
Правда в более корректной форме 😉