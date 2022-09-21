Налоговые проверки

ФНС перегибает палку❗️

Итак, уведомление о вызове налогоплательщика. Суть: ЮЛ лицо приняло решение о добровольной ликвидации, подали документы в ФНС. Не успели получить уведомление о включении записи в ЕГРЮЛ, как вот оно «письмо счастья».

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Дословно: на основании подп.4 п.1 ст.31 НК РФ ООО «Ромашка» вызывается для дачи пояснений по вопросу:

  • причины ликвидации;
  • где хранятся и кому реализованы запасы;
  • причины не инкассирования выручки и ее расходования;
  • выплата заработной платы в наличной форме и меньше прожиточного минимума;
  • выплата в подотчет денежных средств (на какие цели израсходованы);
  • возмещение за перелет, командировочные.

А теперь вопрос на засыпку — где в данной статье регулируется контроль по данным вопросам? Насколько мне известно, данная статья даёт право ФНС вызывать налогоплательщиков по вопросам, связанными с правильность исчисления и уплаты налогов и иными вопросам, связанными с соблюдением законодательства по начислению, уплате и перечислению налогов.

Конечно, четкого понятия «иные» в налоговом кодексе нет, но даже, включив логику, всё вышеперечисленное явно не подходит под норму ст.31 НК РФ.

Хочется у них (инспекторов) в такие моменты спросить: «Вы прежде чем отправлять уведомление, статью читали?»

Мне кажется даже комментировать данные вопросы не надо.

Ответ: «Идите лесом».

Правда в более корректной форме 😉

Buhgalter38.irk
Buhgalter38.irk
Руководитель

Налоговые проверки

ФНС перегибает палку❗️

Итак, уведомление о вызове налогоплательщика. Суть: ЮЛ лицо приняло решение о добровольной ликвидации, подали документы в ФНС. Не успели получить уведомление о включении записи в ЕГРЮЛ, как вот оно «письмо счастья».

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