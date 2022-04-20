Как открыть счет в Армении дистанционно

1️⃣ Пиши по номеру +37494310333, в т.ч. whatsapp, viber, и сообщите о желании открыть счет/карту в IDBank.

2️⃣ Предоставьте сотруднику банка Ваш контактный номер телефона и Ваш e-mail.

3️⃣ На указанный Вами мейл сотрудник Банка направит вопросник для заполнения. Заполните, пожалуйста, вопросник и направьте в ответном электронном письме Банку отсканированную копию вопросника, отсканированную копию страницы загранпаспорта с фотографией, а также копии страниц внутреннего паспорта с фотографией и регистрацией по месту жительства.

4️⃣ После получения сканов документов согласно п.3. от Вас, Ваш запрос на открытие счета будет рассмотрен в течение 72+ часов. При положительном ✅ решении, по указанному Вами электронному адресу Вы получите пакет документов на подпись, а также ссылку для skype-звонка с Банком.

Документы нужно будет заранее распечатать 📠 и быть готовым к подписанию. По готовности свяжитесь с нами по указанным выше номерам и сообщите, что вы готовы пройти идентификацию и подписать документы. Сотрудник банка укажет в какое время нужно будет подключиться к skype-звонку.

5️⃣ Держите при себе заграничный паспорт для прохождения процедуры дистанционной идентификации, а также обеспечьте возможность видеозвонка через skype по смартфону/планшету/компьютеру.

7️⃣ Сотрудник Банка проведет дистанционную идентификацию по видеозвонку: в процессе Вам нужно будет держать раскрытый заграничный паспорт рядом с Вашим лицом, так чтобы сотрудник смог отчетливо видеть фотографию в паспорте, номер и серию паспорта.

7️⃣ Подпишите заполненные документы во время видеозвонка, а после отправьте отсканированные копии документов на электронный адрес. Важно, отправьте оригиналы подписанных документов, а также нотариально заверенную копию загранпаспорта.

❌ Если Банк не получит оригиналы подписанных документов, а также нотариально заверенную копию загранпаспорта в течение 30 календарных дней с момента их подписания, Банк оставляет за собой право заморозить счета клиента, а при отсутствии подписанных документов в течение 45 календарных дней – закрыть счета клиента.