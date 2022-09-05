Программу параллельного импорта продлят

В России продлят программу параллельного импорта, которая позволят ввозить товары без разрешения правообладателя.

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Программу параллельного импорта продлят
Фото: Alexander Kliem / Pixabay

Программа параллельного импорта в РФ будет продлена наряду с другими мерами, которые направлены на поддержку импорта, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

В конце июня правительство подготовило закон, легализующий параллельный импорт в Россию на 2022 год. Параллельный, или серый, импорт предполагает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний. В список включают товары, которые прекратили поставлять на рынок ( подробнее см. Параллельный импорт в 2022 году.).

В мае Минпромторг России опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В список вошли, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей.

Также в список могут попасть компании, которые сократят поставки продукции в Россию. «Основным критерием для попадания продукции в перечень по-прежнему является прекращение поставок продукции на территорию РФ или закрытие производства локализованной в России продукции, прекращение отгрузок в розничные сети», — отмечали в Минпромторге.

источник: РИА Новости.

Вадим Петров
Вадим Петров

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