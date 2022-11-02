Утверждена новая форма расчёта по страховым взносам

РСВ по новой форме нужно сдавать в налоговую ежеквартально: не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчётным или отчётным периодом.
Также с 2023 года работодателям нужно будет сдавать единую форму персонифицированной отчётности. Она объединит сведения:
- о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ);
- о трудовой деятельности (СЗВ-ТД);
- о заключённых договорах гражданско-правового характера;
- о начисленных страховых взносах от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (4-ФСС).
Обновление форм документов связано с созданием единого фонда пенсионного и социального страхования и общих тарифов страховых взносов. О том, что значит для бизнеса объединение ПФР и ФСС, читайте тут.