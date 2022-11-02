Утверждена новая форма расчёта по страховым взносам

РСВ по новой форме нужно сдавать в налоговую ежеквартально: не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчётным или отчётным периодом.

Также с 2023 года работодателям нужно будет сдавать единую форму персонифицированной отчётности. Она объединит сведения:

о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ);

о трудовой деятельности (СЗВ-ТД);

о заключённых договорах гражданско-правового характера;

о начисленных страховых взносах от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (4-ФСС).

Обновление форм документов связано с созданием единого фонда пенсионного и социального страхования и общих тарифов страховых взносов. О том, что значит для бизнеса объединение ПФР и ФСС, читайте тут.

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