РСВ

Утверждена новая форма расчёта по страховым взносам

Предприниматели будут применять новые формы расчёта по страховым взносам с первого квартала 2023 года.

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РСВ по новой форме нужно сдавать в налоговую ежеквартально: не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчётным или отчётным периодом.

Также с 2023 года работодателям нужно будет сдавать единую форму персонифицированной отчётности. Она объединит сведения:

  • о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ);
  • о трудовой деятельности (СЗВ-ТД);
  • о заключённых договорах гражданско-правового характера;
  • о начисленных страховых взносах от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (4-ФСС).

Обновление форм документов связано с созданием единого фонда пенсионного и социального страхования и общих тарифов страховых взносов. О том, что значит для бизнеса объединение ПФР и ФСС, читайте тут.

источник

Вадим Петров
Вадим Петров

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