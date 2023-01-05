С января стартовала Декларационная кампания 2023

Представить декларацию о доходах, полученных в 2022 году, необходимо до 30 апреля 2023 года. Подать ее можно по месту своего учета или в МФЦ.

Сделать это можно и онлайн – в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц или через программу «Декларация».

Для этого следует заполнить форму 3-НДФЛ, утвержденную приказом от 29.09.2022 № ЕД-7-11/880@.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2022 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица (так же см. «Изменения в налогообложении имущества физических лиц с 2023 года.»).

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля 2023 года.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ с полученного налогоплательщиком дохода, то последний должен задекларировать его и уплатить налог самостоятельно.

Сделать так следует только в случае, если налоговый агент не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог и о сумме неудержанного НДФЛ.

Если агент указанную обязанность исполнил, ведомство направит вам налоговое уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2023 года.

Нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ может повлечь привлечение к ответственности в виде штрафа, начисление пени, взыскание задолженности по налогу (недоимки), пеней и штрафа через суд (см. «Что изменится в НДФЛ с 2023 года.»).

Напоминаем, что предельный срок подачи декларации 30 апреля 2023 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.