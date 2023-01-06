С 2023 года вступают в силу обновленные формы документов для плательщиков налогов на имущество.

С 2023 года обновлена форма налогового уведомления (приказ ФНС России от 27.09.2022 № ЕД-7-21/866@). Теперь в ней отображаются реквизиты, необходимые для перечисления налогов в бюджетную систему в качестве единого налогового платежа. Кроме того, в ней предусмотрено указание коэффициента 10% ограничения роста земельного налога в соответствии с п. 17 ст. 396 НК РФ.

Также вступает в силу форма сообщения об исчисленных налоговым органом суммах транспортного и земельного налогов, налога на имущество организаций (приказ ФНС России от 16.07.2021 № ЕД-7-21/667@). Оно будет направляться организациям по месту нахождения принадлежащих им транспортных средств и объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости:

не позднее шести месяцев со дня истечения установленного срока уплаты вышеуказанных налогов за соответствующий период;

не позднее двух месяцев со дня получения налоговым органом документов и (или) иной информации, влекущих исчисление (перерасчет) налога, подлежащего уплате за предыдущие периоды;

не позднее трех месяцев со дня получения налоговым органом сведений из ЕГРЮЛ, о том, что организация находится в процессе ликвидации;

не позднее месяца со дня истечения срока уплаты авансового платежа по налогу по истечении каждого отчетного периода, который уплачивает ликвидируемая организация, ранее получившая сообщение об исчисленной сумме налога.

С 1 января применяется новая форма (приказ ФНС России от 10.08.2022 № ЕД-7-21/741@) сообщения налогоплательщика-организации о наличии у неё транспортных средств и (или) объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. Оно направляется, если юрлицо не получило сообщение об исчисленных налоговым органом суммах транспортного и земельного налогов, налога на имущество организаций. Указанная форма вместе с копиями документов о правах на налогооблагаемое имущество представляется в налоговый орган однократно в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Вступает в силу обновленная форма декларации по налогу на имущество организаций (приказ ФНС России от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@). В нее был добавлен раздел «Сумма налога, исчисленного с применением налогового вычета для СЗПК» для применения налогового вычета на условиях, которые предусмотрены ст. 382.1 НК РФ. Заполнение раздела «Сумма налога, исчисленного исходя из определения налоговой базы по кадастровой стоимости» предусмотрено только для иностранных организаций в отношении объектов, сумма налога по которым исчисляется по кадастровой стоимости.

С 1 февраля 2023 года начнет применяться новая форма заявления о выдаче налогового уведомления (приказ ФНС России от 20.10.2022 № ЕД-7-21/947@) . Она позволяет налогоплательщикам-физическим лицам получить налоговое уведомление на бумаге независимо от наличия у них доступа к личному кабинету налогоплательщика.