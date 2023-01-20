В какой срок можно заявить вычет НДС

Авторы письма рассмотрели следующую ситуацию.

В III квартале 2022 года сумма «входного» НДС превысила сумму налога, исчисленного при реализации услуг.

В связи с этим организация не указала в декларации по НДС за III квартал 2022 года всю сумму предъявленного НДС.

Можно ли отразить оставшуюся часть предъявленного НДС в декларациях за последующие налоговые периоды (например, в IV квартале 2022 года и I квартале 2023 года)? Или необходимо внести соответствующие изменения в декларацию по НДС за III квартал 2022 года, указав всю сумму НДС, предъявленную за этот налоговый период?

В Минфине напоминают положения пункта 1.1 статьи 172 НК РФ. В нем сказано, что вычеты НДС могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных товаров (работ, услуг).

То есть в рассматриваемой ситуации у организации есть три года для того, чтобы принять к вычету предъявленный НДС. Никакие уточненные декларации при этом подавать не надо.

По мнению судей ВС, три года для заявления вычета по НДС отсчитываются с даты принятия товаров на учет и истекают в последний день квартала, на который приходится конец данного трехлетнего срока.

Указанный срок не продлевается на 25 дней, отведенных на подачу декларации по НДС по итогам соответствующего квартала ( так же см. Новые коды операций для декларации по НДС с 1 января 2023 года.).