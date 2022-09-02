Сочинение на тему: «Как я провел отпуск»

Когда человек уходит в отпуск, то логично что все спрашивают: куда ты едешь? Тут стандартно и ожидаемо когда люди отвечают что едут на море, в горы или в деревню. И когда ты объявляешь, что едешь в монастырь, то лица вытягиваются, повисает тишина и шок-контент...

Именно так я уходила в пятницу из офиса. И уже в субботу начался мой вояж, а если правильнее сказать, то паломническая поездка.

Поскольку конечная цель была в двух днях дороги, то маршрут был построен так, чтобы пролегал через монастыри и чтобы мы были на них к вечерней службе.

Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь

Навигатор привел в поле со стоянкой где уже было много машин и указателем со стрелкой: монастырь там. Перед тобой поле, вдали в низине лес и монастыря в помине не видно.

Пошли по указателю и дошли до крутой лестницы вниз как в расщелину. Идем по лестнице и постепенно появляются купола, потом ты видишь меловые скалы и в них храм, а затем уже и сам монастырь.

Поднималась на скалы я одна, так как мои спутники устали. Только что монах закончил экскурсию для группы и сказал что через полчаса еще раз все проведёт. Быстро побежала поела и он уже позвал на верх. Храм в скале действующий. За алтарем ход в скалу с множеством ответвлений.

Монах рассказывал о истории монастыря, как тут прятались монахи от разбойников, которые приходили регулярно грабить монастырь. А потом мы пошли за алтарь и по дороге мы пели «Богородица дева радуйся» и т.д.

В лабиринте эхом все отзывалось, а со стен на нас смотрели иконы, покрытые влагой и от этого было впечатление что они плачут.

Вернулись мы как раз к вечерней службе. Игумен нас благословил на ночлег и мои подруги благополучно легли и уснули без задних ног. Я же пошла в паломническую трапезную.

Это не первая моя поездка в монастыри. Мне всегда интересно знакомиться с людьми, слушать их истории, узнавать их историю прихода к вере. Тут было так же.

На вечерние молитвы в храм идут только мужчины, но трансляция на улице для женщин. В этот вечер из женщин я была одна.

Вместе со мной по дорожке ходил один монах и на лавочке сидел трутник. Я впервые вечерние молитвы слушала на улице.

Закат переходящий в ночь, храм освящен и на горе горит крест и храм в скалах подсвечен. Непередаваемые ощущения. Для меня они оказались одними из самых ярких за поездку.

Оптина Пустынь

Основным пунктом поездки была, конечно же, Оптина Пустынь или Введенский ставропигиальный мужской монастырь.

Я думаю, что в нашей стране все хоть раз про него слышали и слышали про оптинских старцев. Сюда стекаются тысячи людей, которые хотят прикоснуться хоть на короткий миг к чистоте, праведности и безгрешности. Ищут утешения, сердечности и ласки.

Тут не надо ни о чем спрашивать, тут тебе отвечают, прежде чем ты задашь вопрос. И лица монахов говорят тоже сами за себя.

Ты стоишь на исповеди, говоришь свое житейское, а монах смотрит на тебя сияющими глазами. Они излучают тепло, любовь и ласку. Монах начинает говорить о том, что тебя сейчас реально волнует. О чем ты даже не осмеливаешься говорить и себе признаваться.

И он утешает тебя, успокаивает, говорит как надо делать и заряжает тебя своей любовью, человеколюбием, смирением и чем-то еще бесконечно огромным и чистым. Ты отходишь и чувствуешь себя уже другой.

Поворачиваешься и видишь, что так он старается поговорить с каждым, каждого ободрить и направить. И глаз отвести не можешь, потому что вот он, этот светильник. Вот к чему надо стремиться и чего надо достигнуть.

Шамордино

Женский монастырь в Шамордино я мечтала посетить уже давно . Впервые прочитала о нем в книге Нины Павловой «Пасха Красная», которая была посвящена жизни и смерти Оптинских новомучеников. Книга освещала период восстановления этих двух монастырей.

Женский монастырь отличается в корне от мужского духом, укладом, видом. Он как кукольный — красивый и яркий.

Здесь другой дух. Сюда я, если Господь позволит, вернусь пожить и потрудиться на послушаниях.

В мужском монастыре мы тоже в этот раз были на послушаниях, но без фанатизма. Надо не забывать о цели.

Приехали мы к утренней литургии. На полях тихо стелился туман. На горизонте поднималось солнце. Благодать растекалась тихо и неторопливо.

Служба началась не в главном Казанском соборе, а в небольшом храме в честь преподобного Амвросия Оптинского. Когда мы зашли, то первое что поразило — деревянное убранство внутри, простота и аскетичность и множество монахинь в том числе схимниц.

Рано утром из мирских нас было всего несколько человек. И ты прямо боишься помешать монахиням, как будто приоткрыл завесу их жизни, и надо быть очень аккуратным чтобы не нарушить эту веками устроенную жизнь.

На территории Шамордино мы сходили в купель. В Оптиной тоже были в купели. Это ни с чем не сравнимые ощущения. Пение, молитва, ледяная вода и потом ты летаешь и порхаешь — чист, светел и ясен.

Уже по дороге к машине нам встретилась монахиня, которая завела нас в Казанский собор. Рассказала о первой настоятельнице монастыря схимонахине Софье, показала расшитые бисером иконы, пригласила обязательно приехать и пожить у них.

Жабынский мужской монастырь

Дни в Оптиной промелькнули в посте, молитве, послушаниях. Пора ехать назад. По пути заехали в тихий уединенный Свято-Введенский Макариевский Жабынский мужской монастырь.

Встретили нас приветливо, рассказали о святынях монастыря, разрешили везде походить. Отправили обязательно окунуться в купели, пригласили на обед. Очень все открытые, душевные и рады гостям.

Но надо двигаться дальше. Впереди большая дорога в Задонск.

Задонский мужской монастырь

Еще одно дивное место, оставившее много впечатлений — это Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь. Ехали мы туда как раз к празднику святителя Тихона Задонского. Туда стекались тысячи людей.

Первое впечатление было, что ты оказался в древней Руси. Приехал в город, где центром является храм.

Вокруг храма площадь, на ней ярмарка. На лотках чего только нет. Тут продают пирожки, кулебяки, вино, свечи и подают записки. А там платья и сарафаны, иконы и сувениры. Дальше трапезная, и люди сидят, едят.

Все женщины в длинных платьях и платках, мужчины в рубашках. Тут нищие на паперти. Дети снуют. На лестницах храма батюшки, и к ним стоит очередь на исповедь. Вокруг суета и веселье и все ждут праздника.

Мы прошли по храмам. Паломников было очень много. Так много, что в одном из огромных храмов для паломников расстелили на полу матрасы, положили подушки. Люди и сами привезли с собой коврики для йоги. Везде стоят рюкзаки, лежат вещи. И так весь храм.

Главный храм высоченный, с огромными лестницами со всех сторон. Народу так много, что все внутри не помещаются. Для самого праздника уже все приготовлено на улице, чтобы смогли попасть все желающие. Служба идет своим чередом, мы стоим и чувство благодати переполняет.

После ранней утренней литургии в паломнической столовой обед. И это опять как в старину: длинные столы, еда, все молятся и едят. Чувство единения и общности не покидает. И во всем этом какой-то русский дух и русская самобытность.

P.S. Статью писать и выставлять на показ эту часть своей жизни не хотела. Писала под давлением начальства))) Диссонанс, я думаю, точно есть.