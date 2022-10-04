Онлайн-курсы для бухгалтеров

Как налоговые нарушения превращаются в уголовные преступления

Более 60% всех материалов, направленных следователям по налоговым нарушениям, заканчиваются уголовными делами.

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Как налоговые нарушения превращаются в уголовные преступления

По экономическим преступлением растет число возбужденных уголовных дел. Растет и число арестованных предпринимателей.

Бизнес принуждают работать в белую, а инструментом регулирования выступает в том числе уголовная ответственность. Причем рискуют все: собственники, директора, главбухи и юристы.

Полиция активнее возбуждает уголовку по налоговым преступлениям, а налоговики им рьяно помогают.

Именно поэтому в Клерк.Премиум появился онлайн-курс «Как налоговые нарушения превращаются в уголовные преступления», автором которого стал известный адвокат, один из ведущих в России защитников по экономическим преступлениям Руслан Зафесов, который поделился своим опытом работы с полицией и налоговиками.

В курсе он раскрывает всю кухню налоговых проверок и дает работающие советы.

А что же в курсе?

В процессе курса адвокат учит:

  • распознавать риски возбуждения уголовного дела по налоговым нарушениям;
  • правильно вести себя во время выемки документов и обыска;
  • безрисково отвечать на допросах;
  • как можно прекратить уголовное дело по налоговым преступлениям;
  • как защитить свое имущество по время расследования.
У вас есть совсем немного времени, чтобы привести бизнес в порядок. Займитесь профилактикой уголовных рисков. А начните с изучения нашего онлайн-курса.

Кому нужен онлайн-курс?

Курс нужен:

  • Бухгалтерам. Налоговики и полиция прекрасно понимают, что именно вы знаете больше всего о операциях и имуществе компании. И именно на вас проще всего надавить и предъявить обвинения. Умейте защищаться.
  • Директорам и собственникам. Бизнесмены рискуют не только имуществом по субсидиарной ответственности, они рискуют свободой. Разберитесь, когда именно вам могут грозить обвинения по экономическим преступлениям.
Не допусти возбуждения уголовного дела по налоговому нарушению!  Оставь заявку на курс прямо сейчас:

Елена Ярушкина, руководитель центра обучения «Клерк»

Елена Ярушкина
Елена Ярушкина
Продюсер-методолог в Клерк

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