По экономическим преступлением растет число возбужденных уголовных дел. Растет и число арестованных предпринимателей.
Бизнес принуждают работать в белую, а инструментом регулирования выступает в том числе уголовная ответственность. Причем рискуют все: собственники, директора, главбухи и юристы.
Полиция активнее возбуждает уголовку по налоговым преступлениям, а налоговики им рьяно помогают.
Именно поэтому в Клерк.Премиум появился онлайн-курс «Как налоговые нарушения превращаются в уголовные преступления», автором которого стал известный адвокат, один из ведущих в России защитников по экономическим преступлениям Руслан Зафесов, который поделился своим опытом работы с полицией и налоговиками.
В курсе он раскрывает всю кухню налоговых проверок и дает работающие советы.
А что же в курсе?
В процессе курса адвокат учит:
- распознавать риски возбуждения уголовного дела по налоговым нарушениям;
- правильно вести себя во время выемки документов и обыска;
- безрисково отвечать на допросах;
- как можно прекратить уголовное дело по налоговым преступлениям;
- как защитить свое имущество по время расследования.
Кому нужен онлайн-курс?
Курс нужен:
- Бухгалтерам. Налоговики и полиция прекрасно понимают, что именно вы знаете больше всего о операциях и имуществе компании. И именно на вас проще всего надавить и предъявить обвинения. Умейте защищаться.
- Директорам и собственникам. Бизнесмены рискуют не только имуществом по субсидиарной ответственности, они рискуют свободой. Разберитесь, когда именно вам могут грозить обвинения по экономическим преступлениям.
Елена Ярушкина, руководитель центра обучения «Клерк»